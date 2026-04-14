Anabel Pantoja actualiza su estado de salud y el de su hija tras su paso por el hospital

Lorena Romera 14 ABR 2026 - 16:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha estado en el hospital: última hora sobre su estado de salud y el del su hija Alma

Anabel Pantoja, sin fuerzas, acude al hospital: "Sin ganas de vivir"

Compartir







Anabel Pantoja ha actualizado su estado de salud y el de su hija tras terminar en el hospital hace apenas unos días. La influencer de 39 años, exconcursante de 'Supervivientes', ha reaparecido a través de su perfil de Instagram para dar la última hora de su evolución médica e informar sobre la situación de Alma. Lo ha hecho a través de sus stories, donde no publicaba contenido desde su hospitalización.

"Hemos estado muy, muy malitas", comienza expresando la sobrina de Isabel Pantoja, que sentía que le debía esta explicación a sus seguidores, que han estado pendientes a cualquier novedad relacionada con su estado de salud. Especialmente, después de que hace unos días compartiese una imagen desde el hospital, con una vía intravenosa.

Tal y como ha contado en esta esperadísima actualización en sus redes sociales, su hija ya se encuentra bien. "Alma ya está recuperada al cien por cien, gracias a Dios", ha señalado la sevillana, aliviada por este susto de salud que le ha tenido en vilo en los último días.

PUEDE INTERESARTE La terraza con piscina y vistas al mar de la que Anabel Pantoja se despediría si abandona Canarias

Pero no puede decir lo mismo en lo que respecta a ella. La que fuera finalista de 'Bailando con las estrellas' reconoce que ahora mismo está dando "los últimos coletazos", pero que ayer fue su "peor día". Tanto es así, que se vio obligada a cancelar toda su agenda profesional.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Tuve que suspender el viaje. Tenía trabajo esta semana, pero lo he pospuesto... y bien. Lo primero es la salud. Si no tienes salud, no puedes hacer nada", ha reflexionado la que fuera participante de 'Supervivientes',.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El diagnóstico médico que les han dado tras su paso por el hospital ha sido un virus estomacal. "Han sido unos días horribles, de malestar, de dolor de cuerpo, destemplanza, barriga, sin apetito...", resume Anabel Pantoja, que al menos se consuela sabiendo que ya están "buenas" y recuperándose en casa.