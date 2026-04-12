Antía Troncoso 12 ABR 2026 - 17:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' preocupa al publicar unas imágenes en el hospital: "Estamos las dos tumbadas sin apetito"

Anabel Pantoja enseña que estaba "más delgada" en la recta final de su embarazo que en la actualidad

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Anabel Pantoja alerta sobre su estado de salud. La exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido un fin de semana complicado, ya que lo que prometía ser unos días de desconexión, rodeada de sus amigos que habían viajado para visitarla en Canarias, ha terminado convirtiéndose en uno de los peores momentos anímicos de la influencer en lo que llevamos de años. Tanto es así, que ha acabado acudiendo al hospital. ¡Descubre todo lo que le ha ocurrido!

Si la semana pasada, Anabel Pantoja compartía, con gran emoción y entusiasmo, cada detalle de su Semana Santa —marcada por la ilusión de ver a su hija, Alma, desfilando por primera vez vestida de nazarena y su reencuentro con su primo Kiko Rivera—, ahora la realidad es bien distinta: la influencer y su pequeña permanecen en cama, sin apetito y con un gran mal estar.

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Anabel Pantoja, muy enferma, preocupa sobre su estado de salud

Ha sido la propia Anabel Pantoja la que, a través de sus redes sociales, ha explicado a sus seguidores lo que la ha ocurrido y cómo se encuentra en estos momentos. Visiblemente afectada, la sobrina de Isabel Pantoja ha publicado un 'storie' en su cuenta de Instagram con el siguiente texto, alertado sobre su estado anímico y el de su hija:

"Tenemos un virus en casa. Estamos las dos tumbadas sin apetito, sin ganas de vivir, mal estar...". Tras la preocupación que ha suscitado esta publicación, Anabel Pantoja ha compartido un vídeo instantes después para explicar con mayor detalle que es lo qué le pasa y cuál es su estado de salud en estos momentos:

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"No sé que tipo de virus o qué organismo tenemos en el cuerpo las dos porque nos tiene tumbadas, parece que nos ha picado la mosca tse-tse. Estoy empapada en sudor y no tenemos apetito. El fin de semana que vienen mis amigos de visita, caemos mala", se ha lamentado Anabel Pantoja, que más tarde ha mostrado otra imagen en la que aparecía en el hospital: "Mi sábado se ha resumido en ir al médico, comprar dieta blanda y deprimirme".

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El papel de Anabel en la reconciliación de Kiko Rivera y Isabel Pantoja

Mientras que Anabel Pantoja atraviesa este delicado momento de salud, su primo, Kiko Rivera, vuelve a encontrarse en el centro de la polémica tras declarar la guerra a su exmujer, Irene Rosales, en el plató de '¡De viernes!', donde cargo duramente contra ella. Además, en este mismo programa, el Dj hablo sobre su reciente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, tras seis años enfrentada a ella.

Una reconciliación que, tal y como desvelo Kiko Rivera, pudo producirse gracias al papel crucial que tuvo Anabel Pantoja. "Borré el teléfono de mi madre, entonces escribo a mi prima para pedirle el teléfono. Ella lo hizo posible", explicó el hijo de la cantante, que se refirió a su prima como la "intermediaria" en el acercamiento con su madre.