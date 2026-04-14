telecinco.es 14 ABR 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los motivos por los que ha decidido quitarse los implantes y volver a su pecho natural

Duras críticas a Gal·la, de 'La isla de las tentaciones', tras su mudanza a Andorra

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Gal·la Mora ha anunciado una de las decisiones más importantes de su vida a nivel personal y estético. Después de sincerarse recientemente sobre la retirada de ácido hialurónico de sus labios , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado un paso más allá: ha decidido pasar de nuevo por quirófano para quitarse las prótesis mamarias.

La influencer ya hizo público su aumento de pecho y ahora ha querido compartir el proceso de retirarlas con total transparencia desde el primer momento. “Si estás viendo esto es porque ya estoy en quirófano”, ha comenzado diciendo en un vídeo grabado justo antes de la intervención.

Antes de que sus seguidores la bombardearan con comentarios sobre por qué ha tomado la decisión, la empresaria lo ha aclarado. “Esto no es por moda, no es porque todo el mundo lo esté haciendo sino que viene de mucho tiempo atrás”, ha aclarado. Para entenderla, hay que remontarse a 2021, cuando Gal·la salió de un reality y se enfrentó de golpe a la exposición pública.

“Todo el mundo creyó que era normal opinar sobre mi cuerpo”, ha recordado. Comentarios constantes sobre su físico, especialmente sobre su pecho, marcaron profundamente su autoestima. “Hablaban de lo plana que estaba. En ese momento, causó un gran impacto en mí”, ha confesado con honestidad.

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Esa presión externa fue determinante para ella. “Me sentí obligada a realizarme una operación estética, la cual dos meses antes jamás me hubiera planteado”, ha explicado. Un cambio que, en lugar de hacerla sentir mejor, terminó convirtiéndose en un problema. “Yo amaba la forma en la que era antes, sin tener que operarme”, ha reconocido echando la vista atrás.

El resultado de aquella primera intervención no fue el esperado. “Mis implantes se salieron de la bolsa mamaria y mi pecho se veía muy caído”, ha relatado. Por ello, en 2023 decidió volver a pasar por quirófano para intentar corregirlo. En ese momento optó por prótesis más pequeñas, buscando un resultado más natural.

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Sin embargo, tampoco consiguió sentirse cómoda. “Durante dos años, nunca las llegué a sentir mías”, ha admitido. Esa sensación de desconexión con su propio cuerpo fue creciendo con el tiempo, especialmente en el último año. “Cada vez me he ido sintiendo más incómoda”, ha añadido.

Lejos de tomar una decisión precipitada, Gal·la ha querido recalcar que este paso ha sido fruto de una profunda reflexión. “No quería tomar esta decisión como un impulso, estuve dándole vueltas, valorando los pros y los contras”, ha continuado explicando. Y llegó a una conclusión clara: quería verse tal y como siempre había sido.

“Voy a volver a estar plana como esa gente decía, a mucho gusto”, ha afirmado con contundencia. La intervención a la que se ha sometido consiste en una retirada de implantes acompañada de una mastopexia, un procedimiento que permite recolocar el pecho para devolverle una posición más natural. Con este paso, la influencer inicia una nueva etapa en la que su prioridad es sentirse bien consigo misma, lejos de presiones externas.