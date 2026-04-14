Marta Peñate y su lucha por ser madre: "Me queda un embrión"

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Marta Peñate ha compartido en sus redes sociales el resultado de su último intento de quedarse embarazada, que ha sido negativo. La influencer prefirió llevar el proceso de esta nueva transferencia con la máxima discreción: "Me la hice en secreto porque ya sabéis todo lo que he vivido y pasado", ha contado. Además, asegura que era una forma de evitar "las malas energías".

‘El tiempo justo’ ha hablado en directo con Marta Peñate, quien explica por qué decidió hacerlo público: "Me vi en la obligación de explicarlo porque he desaparecido, porque he estado mal y también porque desde el principio siempre he dicho que para mí este tema es tabú. Necesitaba conocer la experiencia de otras mujeres que lo hayan vivido y conseguido".

Marta Peñate: "Es la única vez que no lo he contado"

Marta también explica por qué esta vez esperó para contar que estaba intentando quedarse embarazada: "Es la única vez que no lo he contado porque en el pasado cometí el error de decirlo nada más saberlo, por la ilusión, y a los dos meses tuve un aborto. Tenía mucho miedo de que volviese a pasar, así que decidí esperar y contarlo cuando ya se notara, pero no salió bien".

Además, señala que aún le queda una oportunidad: "A lo mejor esta no era, me queda un embrión y, si no, ya dependiendo de cómo esté anímicamente decidiré si seguir luchando o no, porque hay gente que por el camino se cansa".