Alexia Rivas, pillada con una nueva ilusión: Carlos Sánchez, ex de Luján Argüelles
La colaboradora de ‘El tiempo justo’ ha sido pillada con Carlos Sánchez, ex de Luján Argüelles
Irene Rosales niega haber hablado mal de Jessica Bueno
Todos los programas completos de 'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Uno de los colaboradores del programa de hoy de 'El tiempo justo' ha sido pillado con una nueva ilusión. El programa ha sacado a la luz información confidencial sobre uno de sus colaboradores, destapando un supuesto secreto amoroso.
César Muñoz ha desvelado la identidad de la protagonista de la supuesta pillada: "Ha sido Alexia Rivas. ¿Con quién te estabas besando?".
Alexia Rivas: "Respeto su pasado, pero a mí me importa él"
Alexia Rivas ha reaccionado a la noticia con naturalidad: "Primero quiero ver las fotos. En el cebo del programa habéis dicho que es una pillada, pero para mí no lo es, para mí es vivir, ser feliz y disfrutar. No tengo nada que esconder, vivo mi vida, no me encierro en casa, y si conozco a alguien y soy feliz, voy por la calle sin problema".
Además, se ha revelado la identidad de su nueva ilusión: "Es Carlos Sánchez, el ex de Luján Argüelles".
Alexia ha explicado que no le importa el pasado de su pareja: "Respeto su pasado, pero a mí me importa él. Nos conocimos en febrero y soy muy feliz. Me saca 19 años".