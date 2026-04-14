Alexia Rivas, pillada con una nueva ilusión: Carlos Sánchez, ex de Luján Argüelles

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Uno de los colaboradores del programa de hoy de 'El tiempo justo' ha sido pillado con una nueva ilusión. El programa ha sacado a la luz información confidencial sobre uno de sus colaboradores, destapando un supuesto secreto amoroso.

César Muñoz ha desvelado la identidad de la protagonista de la supuesta pillada: "Ha sido Alexia Rivas. ¿Con quién te estabas besando?".

Alexia Rivas: "Respeto su pasado, pero a mí me importa él"

Alexia Rivas ha reaccionado a la noticia con naturalidad: "Primero quiero ver las fotos. En el cebo del programa habéis dicho que es una pillada, pero para mí no lo es, para mí es vivir, ser feliz y disfrutar. No tengo nada que esconder, vivo mi vida, no me encierro en casa, y si conozco a alguien y soy feliz, voy por la calle sin problema".

Además, se ha revelado la identidad de su nueva ilusión: "Es Carlos Sánchez, el ex de Luján Argüelles".

Alexia ha explicado que no le importa el pasado de su pareja: "Respeto su pasado, pero a mí me importa él. Nos conocimos en febrero y soy muy feliz. Me saca 19 años".