Lorena Romera 14 ABR 2026 - 13:40h.

La canaria y el italiano han comprado una casa de cuatro habitaciones y seis baños a la que podrán mudarse este verano

Marta Peñate toma una decisión tras el negativo en su último intento por quedarse embarazada

Compartir







Marta Peñate y Tony Spina han abierto las puertas de su nueva casa, que tiene cuatro habitaciones y seis baños. Aunque ya habían enseñado su interior a través de las imágenes de un piso piloto, esta es la primera vez que la pareja muestra su "futuro hogar". Tras el varapalo que ha sufrido por el negativo tras su nuevo intento de embarazo, la exconcursante de 'Supervivientes' se refugia en la ilusión que le hace este proyecto de vida, mostrando a sus seguidores su impresionante parcela y el enorme balcón con vistas.

PUEDE INTERESARTE Tony Spina rompe su silencio tras salir negativo el intento de embarazo de Marta Peñate

Aunque todavía está en obras, la de Las Palmas de Gran Canaria (35), y el italiano (37), ya se imaginan viviendo allí. Además, tan solo quedan unos meses para que les entreguen las llaves. "Estamos entrando a ver nuestra casa. No puedo con la emoción", ha comentado la presentadora y colaboradora de televisión a través de su perfil de Instagram, donde ha mostrado estos primeros rincones.

Tal y como explica, han ido a comprobar que todo marche a la perfección, aunque todavía "queda una licencia urbanística" que retrasa un pelín sus planes de instalarse cuanto antes. Se estima que sea "entre junio y septiembre" cuando Marta Peñate y Tony Spina puedan mudarse a este espectacular chalé de dos plantas. Para ella, lo ideal sería que fuese en julio, para así poder disfrutarla en los meses de verano.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Que sea ya", comenta el italiano. Pero la creadora de contenido apunta que todavía quedan perfilar algunas cosas: "retoques, limpieza y algunas cosas del jardín", explica la que se diera a conocer en 'Gran Hermano', participante también de 'La isla de las tentaciones'. Un vídeo que publican desde la entrada de la vivienda, donde ya se puede apreciar ese estilo moderno de la construcción, que combina el negro con los toques más rústicos de la madera, aportando una estética elegante y actual.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero la joya de la corona es la impresionante parcela y el enorme balcón con vistas. Una zona de la casa que la pareja ha mostrado a través de stories para celebrar con sus seguidores que esta mudanza está cada vez más cerca. "Nuestro futuro hogar", escriben junto a esta primera fotografía en la que podemos verles muy sonrientes frente a la fachada del chalé. Una imagen la que se puede ver el acceso a la propiedad, que cuenta con una amplia cristalera, ofreciendo una gran luminosidad a lo que, con todo pronóstico, será el salón.