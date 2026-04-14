Lorena Romera 14 ABR 2026 - 09:00h.

La chef pone en marcha una importante iniciativa tras hablar públicamente de sus secuelas a raíz de 'Supervivientes'

Miri Pérez-Cabrero sufre amenorrea hipotalámica y tumba metabólica: el análisis de su diagnóstico, según los expertos

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Miri Pérez-Cabrero ha tomado una significativa decisión tras hablar públicamente de las secuelas que sufre tras encadenar dos ediciones de 'Supervivientes' con menos de un año y medio de recuperación entre ellas. Tras publicar un vídeo mostrando la realidad de su cuerpo y compartir su diagnóstico médico, la chef, actriz e influencer se ha sincerado con sus seguidores sobre el siguiente paso que ha decidido dar en este proceso de sanación a todos los niveles.

Hace apenas unas semanas, la catalana de 32 años sorprendía a todos al compartir un reel en el que se dejaba ver "completamente rota" y entre lágrimas al mirarse en ropa interior frente a la cámara. En ese momento, la creadora de contenido hablaba de que su cuerpo ya no es el mismo después de haberlo sometido a la crudeza de la supervivencia en dos ocasiones tan seguidas.

La nacida en Barcelona entró en 'Supervivientes' en marzo de 2024 y fue expulsada en junio. Después, en octubre de 2025, repetía hazaña en 'Supervivientes All Stars', convirtiéndose en la tercera finalista con 98 días de supervivencia en su palmarés. Un reto que se convertía en la "mejor experiencia de su vida", pero que también en la más complicada a nivel salud.

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Y es que no solo ha "ganado peso", generándole una serie de inseguridades, sino que también le ha provocado amenorrea hipotalámica y tumba metabólica. Miri Pérez-Cabrero lleva un año y medio sin la regla. El cerebro ha dejado de emitir a los ovarios la función la necesaria porque se encuentra en "estado de shock, sigue en modo supervivencia". Además, su metabolismo está totalmente alterado. "Lo que antes no me engordaba, ahora sí", se ha lamentado la creadora de contenido en el podcast Be Levels.

Después de contextualizar así a sus seguidores, que hasta hace muy poco desconocían el delicado momento que atraviesa, la chef y actriz ha compartido con ellos la decisión que ha tomado: poner en marcha una nueva sección a través de sus redes sociales. Un proyecto profesional que se convertirá en su vía de escape en este punto de inflexión para ella.

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Una serie de vídeos a los que ha llamado "mi rincón" donde poder volcar sus emociones. "Espero poder abrirme con los temas que me apetezca, compartir y expresarme en un lugar cómodo y seguro, para mí y para vosotras", ha comentado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ya ha compartido el primer capítulo, a modo de presentación.

Una iniciativa que ha puesto en marcha después de la calurosa acogida que tuvo el post en el que mostraba su físico al natural. "No quería publicarlo, pero quería contar lo que me está pasando. Me sentía falsa. Empecé a leer vuestros comentarios y en ese momento os convertistéis en mi sostén. No estoy en mi mejor etapa. No solo física, sino mentalmente. Y como os habéis sentido identificadas, cada una con sus cosas, eso me ha animado a crear esta sección", ha explicado.