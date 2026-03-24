Tamara Gorro se sincera con sus seguidores sobre su estado de salud: "Llevo dos meses así"
La influencer se ha abierto con sus seguidores para explicar cómo es su actual situación con el bache de salud que atraviesa
Tamara Gorro se ha sincerado con su "familia virtual" para compartir el bache de salud que atraviesa desde hace dos meses. La modelo, que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha confesado que sigue sin estar bien físicamente, aunque en las últimas semanas haya dado pequeños pasos hacia su recuperación. La influencer se ha abierto para describir cómo es su actual situación.
Pese a que está en un buen momento personal por su relación con Cayetano Rivera, la televisiva no está en su mejor momento físico por una situación que, tal como ha contado, se está prolongando demasiado en el tiempo. Y, aunque intenta mantener el optimismo, la realidad es que la empresaria sigue viendo limitaciones y que no llega a su ritmo normal, aunque los médicos le hayan dado mejores noticias.
Por eso, a modo de desahogo, la empresaria de 39 años se ha confesado con sus seguidores sobre cómo se está sintiendo en esta etapa que a nivel de salud está siendo complicada para ella. A través de sus historias de Instagram, Tamara Gorro ha subido un vídeo en el que ha querido contar lo que de verdad le está pasando, aunque no le ha puesto nombre concreto a su problema de salud por el que hace unas semanas terminó en urgencias.
A pesar del parón forzoso que ha tenido y mantener reposo por prescripción médica, la creadora de contenido se ha empezado a reincorporar a sus compromisos profesionales, aunque ha admitido que le faltan fuerzas. "Estoy como si me hubiese pasado un camión por encima. Así llevo como dos meses, pero bueno son épocas", ha explicado con cierta resignación en este vídeo.
Según sus propias palabras, está tratando de llevar su rutina, aunque apareciese el otro día cojeando y eso también desatara las alarmas entre su comunidad. Para tranquilizar a su familia virtual, Tamara Gorro ha explicado que no está forzando ni tratando de dar más pasos de los que puede dar o le han aconsejado.
"Tampoco me estoy matando a trabajar, que me he incorporado, pero voy súper suavecito. Voy a intentar descansar un poquito", ha expresado, dejando claro que para ella ahora mismo la prioridad es el escuchar a su cuerpo y no forzar más de lo necesario para favorecer su recuperación por completo.