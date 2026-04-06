Muchas de estas estafas se originan en redes sociales, donde los estafadores utilizan perfiles falsos

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Tras el éxito de sus conciertos en Madrid, la expectación por las próximas actuaciones de Rosalía en Barcelona ha disparado también las estafas en la reventa de entradas. Autoridades y asociaciones de consumidores alertan de un aumento de fraudes, especialmente a través de redes sociales y páginas web falsas.

Historias reales: del entusiasmo a la estafa

Jun Fernández, una de las víctimas, recurrió a redes sociales con la esperanza de conseguir entradas. “Encontré un anuncio de una chica que vendía dos entradas, súper maja, súper educada”, explica. Sin embargo, todo resultó ser un engaño.

El supuesto vendedor le pidió utilizar un método de envío de dinero mediante código. “Me dijo que le diera el código para sacar el dinero desde allí”, relata. Tras realizar el pago, dejó de recibir respuestas. “Empecé a sudar frío… y luego me bloqueó”.

Un caso similar es el de Andy Villar, quien también cayó en una estafa a través de TikTok. “Me siento bastante impotente. Estoy sin entradas, sin dinero… todo lo que tenía para ver a Rosalía ya me lo he gastado”, lamenta.

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Redes sociales y perfiles sospechosos

Muchas de estas estafas se originan en redes sociales, donde los estafadores utilizan perfiles falsos, en ocasiones ubicados en países como Nigeria, para ofrecer entradas inexistentes a precios atractivos.

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El modus operandi suele repetirse: contacto rápido, trato amable para generar confianza y métodos de pago poco seguros. Una vez realizado el ingreso, el vendedor desaparece.

Webs fraudulentas que imitan a la oficial

El fraude no se limita al contacto entre particulares, también se han detectado páginas web falsas que imitan casi a la perfección la web oficial de la artista. Estas páginas aparecen a menudo mediante anuncios en plataformas como Instagram.

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A pesar de ser detectadas y bloqueadas por navegadores o antivirus, los estafadores crean rápidamente nuevos dominios con apariencia legítima, lo que dificulta su control.