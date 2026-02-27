Este nombramiento, que se hará efectivo antes del verano, marca un antes y un después en la implicación pública de la hija de los reyes Felipe y Letizia

La infanta Sofía ha dado un paso clave en su desarrollo institucional al aceptar por primera vez la presidencia de honor del programa Docentes Referentes, una iniciativa impulsada por la Fundación Ibercaja con motivo de su 150º aniversario.

Este nombramiento, que se hará efectivo antes del verano, marca un antes y un después en la implicación pública de la hija de los reyes Felipe y Letizia.

Docentes Referentes es una iniciativa que tiene como objetivo identificar, visibilizar y premiar a los docentes que destacan por su excelencia, innovación y capacidad en las aulas. El programa busca reconocer a profesores que han dejado una huella en sus estudiantes y en el sistema educativo en general, con ayudas previstas para apoyar proyectos pedagógicos inspiradores.

Bajo la presidencia de la infanta Sofía, esta propuesta pretende dar mayor proyección y visibilidad a la labor educativa en España.

"La Fundación impulsa estas ayudas como un reconocimiento institucional único, que refuerza su compromiso histórico con la educación y consolida su papel como referente nacional en el impulso de la excelencia educativa, respaldado por la Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Doña Sofía, un apoyo que subraya el carácter institucional y la importante proyección de esta iniciativa", ha anunciado la fundación.

La infanta no estará sola. Estará acompañada por otra persona clave dentro de la Casa Real: María Dolores Ocaña, quien fue secretaria privada de la reina Letizia ysu mano derecha, y ahora presidenta del comité de expertos de este nuevo proyecto.

Su papel institucional y la universidad

Este nombramiento se produce en un momento en el que la hermana menor de la princesa Leonor cursa su primer año de universidad, estudiando el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, una decisión que le está permitiendo compaginar su formación académica con la expansión de sus funciones públicas.

Tras cumplir la mayoría de edad en abril de 2025, ha empezado a adquirir una agenda propia que equilibra sus compromisos institucionales con sus estudios.

También llega después de que Sofía ya protagonizara su primer acto oficial en solitario en 2024, cuando presidió la entrega de los premios del Objetivo Patrimonio Concurso de Fotografía Infanta Sofía, una apuesta cultural vinculada al Patrimonio Nacional. Esa primera aparición en solitario fue el inicio de su camino institucional que ahora se consolida con esta nueva responsabilidad.

La última vez que se dejó ver fue el pasado 30 de enero, cuando protagonizó una visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE.