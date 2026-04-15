Rocío Molina 15 ABR 2026 - 11:30h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' compraron esta casa en 2024: tiene tres habitaciones, dos baños, salón, cocina y jardín con piscina

Sale a la luz la verdadera razón por la que Isa Pantoja ha puesto en venta su casa y el precio

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Isa Pantoja y Asraf Beno han decidido poner a la venta la casa con jardín, piscina y completamente reformada por cerca de 400.000 euros, que tienen en propiedad en una urbanización en el Puerto de Santa María (Cádiz). Para los exconcursantes de 'Supervivientes' este ha sido un gran proyecto, "un sueño juntos" que cumplieron en 2024 al adquirir esta vivienda de 80 metros cuadrados útiles y donde actualmente viven junto a Alberto Isla y su bebé Cairo.

"Aquí formaremos, por fin, un hogar muy deseado los tres juntos", fueron las palabras con las que la hija de Isabel Pantoja presentó esta propiedad y eso es lo que han hecho ella y Asraf Beno tras el nacimiento de Cairo, su hijo en común. Sin embargo, tal como ha explicado su amiga Alexia Rivas, la pareja se ve obligada a vender esta casa por 391.000 euros por razones de falta de espacio y porque han encontrado una candidata que es la perfecta para ellos.

Esta casa que ha sido la primera con la que se han convertido en propietarios y que está cargada de muchas primeras veces se encuentra en una urbanización privada en plena expansión en el Puerto de Santa María y cuenta con tres habitaciones, dos baños, salón, cocina y la zona exterior con su jardín y piscina.

Cocina unida al salón: exclusiva y de diseño

El refugio que han decorado ellos mismos y que hemos visto paso a paso cómo han elegido y diseñado a su medida tendrá en un futuro otros inquilinos. Tras muchos quebraderos de cabeza a la hora de escoger los muebles y su funcionalidad, la cocina abierta al salón ha sido en una de las estancias favoritas para la pareja y exconcursantes de 'Supervivientes' tras su reforma. Con electrodomésticos 'invisibles' y encimera de piedra sinterizada, la pareja optó por dotar de exclusividad y un diseño muy moderno en uno de los sitios estrella de la casa.

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Dormitorio decorado con detalles de Harry Potter

Otra de las estancias en la que Isa Pantoja y Asraf Beno han puesto especial mimo a la hora de la decoración ha sido en su dormitorio matrimonial, con baño en suite y decorada con detalles de Harry Potter (como la colcha que ha sido tan comentada en sus redes). Decorada en tonos blancos y azules, esta habitación ha sido protagonista de muchas fotos y en ellas hemos podido ver el elegante cabecero acolchado en color gris claro, que destaca sobre el intenso 'azul klein' de la pared.

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Jardín y zona exterior: la joya de la corona de su casa

Pero si hay una zona en la que Isa Pantoja ha hecho vida y hasta ha montado su propio gimnasio ha sido en la zona exterior con jardín y piscina. Esta parcela de 325 metros cuadrados cuenta con 80 metros útiles de bajo con jardín y este tiene más de 200. De ahí que la joya de la corona de la casa que ahora vende en el Puerto de Santa María sea esta. En ella, los que fueran también concursantes de 'GH VIP' pusieron dos naranjos y más plantas para hacer de esta zona un espacio en contacto con la naturaleza.

La familia ha crecido, ha disfrutado de cada cosa que ha elegido y en la que han trabajado en equipo: desde el papel pintado de las habitaciones de los niños hasta la mesa exterior donde han disfrutado de desayunos y bonitos momentos en familia.