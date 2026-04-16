Miguel Salazar Madrid, 16 ABR 2026 - 22:34h.

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Entre Alba Paul y Dulceida solo existe amor y complicidad. Una y otra han vivido un romántico encuentro en Honduras después de que la influencer apareciese por sorpresa en 'Superiviventes' para pasar 24 horas con su mujer.

Mientras caía el sol, las dos vivían momentos inolvidables donde se abrazaban, se besaban y se demostraban todo lo que sienten. Alba Paul le preguntaba a su mujer si estaba haciéndolo bien en el concurso, a lo que la otra era clara y le aseguraba que su "gran virtud" es la "paciencia" que está teniendo.

Sus bonitos momentos en la intimidad

El sonido de las olas acompañaba ese momento tan bonito que una y otra no olvidarán y que fue efímero, porque solo ha durado un día. "Ahora cantaríamos: 'que dure este minuto cien años más'", le dice Dulceida mientras la luna iluminaba su romántica noche.

Además, Aída Domènech le daba varios consejos. "Tú defiéndete más, porque yo te veo y te conozco. Y sé que te callas muchas cosas", le lanza a su mujer como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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Alba Paul ha recibido un buen chute de energía con la sorpresa de su mujer. "Quiero estar contigo", le decía en unos instantes llenos de emoción y sinceridad.

¡Momentazo! Dulceida consigue pescar su primer pez en Honduras: “Por mi mujer y mi hija"

Dulceida ha vivido unas 24 horas de amor junto a su mujer, Alba Paul, a la que ha ido a visitar a ‘Supervivientes’ por sorpresa. Durante el día que ha estado junto a su pareja y el resto de los concursantes, la influencer se ha puesto en la piel de los supervivientes lanzándose a pescar y… ¡ha conseguido su primer pez! ¡No te pierdas este momentazo!

"A ver cómo me quedo yo aquí": así ha sido la emotiva despedida de Alba Paul y Dulceida tras su corta estancia en Honduras

El matrimonio se ha dicho adiós en Honduras en un emocionante momento donde no han faltado los besos, los abrazos y tampoco las lágrimas. Alba Paul rompía a llorar tras tener que volver a separarse, por un tiempo, de su mujer.