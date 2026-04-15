Estela Grande se sincera sobre el problema que vive con sus gemelos: "Lo veo misión imposible"
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' explica abiertamente el problema con el que ha estado lidiando estos últimos días con sus bebés
Estela Grande ha vuelto a abrirse con sus seguidores para contar, sin filtros, uno de los mayores retos a los que se enfrenta en su día a día como madre de gemelos. La exconcursante de ‘GH VIP’, que siempre ha defendido que la maternidad múltiple es “ensayo-error”, ha compartido ahora la frustración que siente al intentar establecer una rutina con Luca y Liah.
Hace apenas unos días, tras pasar la primera noche sin sus bebés, la influencer mostraba ilusionada un importante cambio que había implementado con sus pequeños. “Estamos empezando a hacer siestas de verdad. A oscuras y en su cuna”, explicaba. Estaba intentando dejar atrás el descanso a demanda para instaurar hábitos con mayor organización.
Su objetivo era claro: conseguir que ambos bebés descansaran mejor y, sobre todo, poder organizarse. “Ya solo me falta empezar a sincronizar sus horarios… ojalá seamos capaces de hacerlo pronto”, confesaba. Sin embargo, la realidad no ha tardado en darle un duro golpe.
Días después, Estela ha actualizado la situación y no ha podido ser más sincera: “La cosa por ahora no va demasiado bien, chicas… paciencia”. La influencer ha reconocido que ese cambio que parecía prometedor no está funcionando como esperaba y ha tenido que dar un paso atrás. “Vuelvo a las siestas con luz natural. Empiezan en brazos y después cambio a cuna”, ha explicado.
En este momento, las siestas “estructuradas” y no a demanda no son llevaderas. Y es que, si hay algo que tiene claro, es que forzar situaciones que no funcionan solo añade más estrés a una rutina. Uno de los mayores desafíos sigue siendo sincronizar los horarios de sueño de Luca y Liah. “De sincronizar, por ahora ni hablamos. Lo veo misión imposible”, ha dicho con total honestidad.
Aun así, lejos de rendirse, Estela sigue buscando soluciones. Gracias a los consejos de sus seguidores, ha decidido probar una herramienta que podría ayudarle a organizar mejor los ritmos de sus bebés. “Me he descargado una app que me habéis recomendado”, ha contado. Aunque todavía es pronto para valorar su eficacia, reconoce que tiene buena pinta.
La expareja de Diego Matamoros explica el funcionamiento por si a otras mamás les puede servir. “Tienes que ir apuntando cada vez que duerme y despierta y te saca una estimación de sus siestas perfectas para hacer las noches lo mejor posible”, ha explicado. A pesar de que admite que puede resultar “un poco rollo” estar anotándolo todo, merece la pena. “Ya apunto cada vez que comen para no olvidarme de su última toma, así que estoy acostumbrada”, ha añadido.
Además, la aplicación permite llevar el control de ambos bebés por separado, algo clave en su caso. “Puedes meter a dos bebés diferentes, así que bien, así cada uno lleva su registro”, ha dicho convencida de que le servirá. Entre pruebas, errores y mucha paciencia, la influencer continúa compartiendo cada paso con su comunidad para ayudarse entre todas.