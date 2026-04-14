Asraf Beno se sincera sobre la nueva relación de Isa Pantoja y María Del Monte

Rocío Molina 14 ABR 2026 - 14:22h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha valorado el reencuentro y relación entre su mujer Isa Pantoja y María del Monte

Primeras palabras de María del Monte tras salir a la luz sus fotos con Isa Pantoja: "Ha sido un momento precioso"

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Asraf Beno se ha sincerado sobre la nueva relación de Isa Pantoja y María del Monte tras salir a la luz las imágenes de su encuentro en Semana Santa. El exconcursante de 'Supervivientes', más reticente a contestar a los periodistas acerca de la entrevista de Kiko Rivera en '¡De Viernes!', sí que ha valorado el vínculo que hay ahora entre su mujer y la cantante que es su madrina.

Después de que la propia María del Monte reafirmase públicamente el cariño que siente por su ahijada y que la hija de Isabel Pantoja declarase que lo pasaron muy bien juntas y que están "recuperando el tiempo" perdido, ahora ha sido Asraf Beno el que ha hablado de esta nueva unión.

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Aunque María del Monte prefería que todo "hubiese quedado para su intimidad", la realidad es que las fotos que se han publicado junto a Isa Pantoja y su hijo mayor, Alberto Isla, han generado todo tipo de comentarios y opiniones en los últimos días. ¿Cómo le habrá sentado ese acercamiento a Isabel Pantoja?

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Ahora, el marido de Isa Pantoja de 30 años, se ha pronunciado y no ha podido evitar alegrarse por este acercamiento que ha copado las portadas de las revistas del corazón. Para él se ha impuesto la realidad a los conflictos del pasado y destaca la importancia de esta relación entre su mujer y María del Monte.

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"Está muy contenta, está muy feliz y yo me alegro por eso, porque la felicidad de Isa es la mía también", ha dicho acerca de este reencuentro que se ha producido y del que parece que todo lo que ha pasado en torno a ellas, no ha cambiado nada.

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"Tienen una relación muy bonita y muy sana y la verdad es que se llevan espectacular", ha puntualizado, destacando que el vínculo que él ve entre ellas es "de familia" y eso es algo que tanto Isa Pantoja como él agradecen. "Da gusto", ha admitido de este momento de tranquilidad y alegría que están viviendo por esta circunstancia.