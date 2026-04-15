Lorena Romera 15 ABR 2026 - 11:03h.

Diego Matamoros ha reaccionado tras salir a la luz que Marta Riumbau tiene pareja: su gesto en público

El hermano de Laura Matamoros recuerda su relación con la influencer: "Cuando vivía con ella..."

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Marta Riumbau ha publicado la primera foto con su nuevo novio tras semanas de rumores sobre un posible nuevo romance. La influencer de Barcelona, de 38 años, ha utilizado su perfil de Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de esta ilusionante etapa que vive junto a este joven con el que habría recuperado la fe en el amor. Tras salir a la luz este noviazgo, Diego Matamoros, su última pareja, no ha tardado en reaccionar.

En una de sus últimas publicaciones, la creadora de contenido escondía una imagen que no pasaba desapercibida para sus seguidores más avispados. Se trataba de una instantánea borrosa en la que la veíamos pasando la noche con un misterioso joven. Ambos parecían estar en el porche del chalé de la catalana, aunque ella tampoco dejaba caer muchas más pistas.

A pesar de que la imagen estaba movida, se podía ver que el joven con el que Marta Riumbau podría haber iniciado esta relación sentimental es moreno, con barba, y de complexión fuerte. Aunque algunos usuarios de X (el antiguo Twitter) especulaban que podría tratarse de Michenlo, su ex, el periodista Javi de Hoyos lo ha descartado.

Sus informaciones apuntan a que se trata de un anónimo con el que llevaría seis meses conociéndose. Este es el vídeo que los incondicionales de la influencer esperaban con ansias en los últimos días y que, como era de esperar, ya acumula cientos de reacciones. "Me alegro muchísimo por ella", "se lo merece", o "espero que sea feliz", comentan los usuarios de las redes tras ver esta nueva imagen: una en la que se ve sus manos entrelazadas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero entre las interacciones que ha recibido el autor del vídeo, llama la atención la de Diego Matamoros. El sobrino de Mar Flores -que mantuvo una relación con Marta Riumbau de dos años hasta su ruptura en marzo de 2024, pocos meses antes de que ella anunciase que se iba a convertir en madre en solitario- le ha dado 'me gusta' a la publicación de Javi de Hoyos, demostrando que se alegra por esta nueva etapa sentimental de su expareja.