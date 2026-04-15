Carlos Lozano protagoniza un emotivo reencuentro con dos compañeras de 'GH DÚO'

Rocío Molina 15 ABR 2026 - 14:13h.

El ganador de 'GH DÚO 2026' comparte el emotivo reencuentro que ha tenido con dos compañeras con las que ha participado en el reality

Carlos Lozano reaparece y habla de su recuperación física y novedades en el campo tras ganar 'GH DÚO'

Compartir







Carlos Lozano está viviendo una etapa inmejorable tras proclamarse ganador de 'GH DÚO 2026'. El presentador disfruta de su vida en el campo, pero también se está dejando ver más que nunca en actos sociales tras haber estado años retirado del foco mediático. Si recientemente no quiso perderse el 59º cumpleaños de Belén Rodríguez, el modelo ha vuelto a aparecer en sus redes en una reunión que le ha llenado de alegría y que ha supuesto un bonito reencuentro con dos compañeras de su última experiencia en la casa de Tres Cantos.

El ex de Mónica Hoyos y de Miriam Saavedra ha quedado con dos mujeres que son para él muy especial y que tras su paso por 'GH DÚO', su vínculo que ha hecho más estrecho. Esta no es otra que Belén Rodríguez con la que en el reality se dio un apasionado beso y 'la celestina' que trató de intermediar entre ellos, Carmen Borrego.

Aunque el ganador de 'GH DÚO' no cambia por nada su vida tranquila y la rutina en la naturaleza de su casa en el campo, tampoco va a renunciar al placer de quedar con dos amigas con las que no deja de tener contacto. El presentador está muy pendiente de sus vidas, de lo que sí o no les afecta y no duda en mostrar que está ahí, a su lado, para lo que necesiten.

Esta reunión es un motivo de alegría para ellos y así lo han compartido en sus redes para hacer testigos también de esto a sus seguidores. "Arriba la resistencia", ha compartido Carlos Lozano de su reencuentro con Belén Rodríguez y Carmen Borrego. En la convivencia que han tenido en la casa de Tres Cantos han vivido momentos de conflicto, de reconciliación y mucha carga emocional, pero todo ello ha dado lugar a que se refuerce todavía más su unión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esta última experiencia les ha hecho cambiar en algunos aspectos, pero a través de esta foto, Carlos Lozano ha demostrado que su amistad está intacta. Una instantánea en la que no han podido estar todos y en la que han echado de menos especialmente a Cristina Piaget, tal como este ha expresado. Un reencuentro que alegra a sus seguidores tras ver que más allá de la experiencia de 'GH DÚO', las alianzas que se forman se mantienen fuera en la vida real.