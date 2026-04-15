Lorena Romera 15 ABR 2026 - 13:57h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' inicia una etapa de su vida que demuestra lo mucho que ha cambiado todo para ella en los últimos años

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Lucía Sánchez no podría estar más emocionada. La que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' ha anunciado una feliz noticia a través de su perfil de Instagram, haciendo partícipes a su legión de seguidores, que no han dejado de crecer desde su paso por República Dominicana. La que fuera ganadora de 'GH DÚO' comunicaba en stories que tenía un "bombazo" que le tenía muy ilusionada. Poco después, compartía una publicación en la que explicaba con detalle esta etapa que inicia y que marca un antes y un después para ella.

Con mucha emoción y centrada plenamente en su faceta como madre, la influencer de Cádiz, de 31 años, ha querido compartir con sus incondicionales de su nuevo éxito personal. Un logro que ha conseguido tras meses de trabajo, dedicación y constancia. Además, para la que fuera pareja de Isaac Torres este triunfo no es fruto del azar, sino de una filosofía de vida que ha estado aplicando en cada paso que ha ido dando.

Y así lo ha explicado en este reel en el que ha mostrado lo mucho que ha cambiado su vida desde 2023. "Visualiza tus objetivos, ten los pies en la tierra, nunca olvides de dónde vienes… y así es como, poco a poco, consigo la máxima estabilidad para Mía y para mí", cuenta la exnovia de Manuel González, que cree firmemente que este proyecto de vida es la culminación de su esfuerzo, orientado siempre al bienestar de su pequeña, de tres años.

En el vídeo en el que comunica esta feliz noticia, Lucía Sánchez comparte imágenes del 2023, entrando en la casa que la convertía en propietaria. Después hace un salto temporal al 2025, cuando se compraba su segunda vivienda. Por eso esta noticia ha pillado completamente desprevenidos a sus seguidores, ya que se ha comprado una tercera casa. En esta ocasión, se trata de una construcción de dos plantas que está todavía en obras.

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Por el momento, se desconocen más detalles de esta compra. Además, se desconoce cuál es el plan que tiene la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ya que hace unos meses, a través de su canal de mtmad, sí que expresaba su deseo de poner en alquiler una de sus propiedades. Habrá que esperar para saber si este nuevo inmueble se convierte en su residencia habitual o, por el contrario en una nueva inversión.