Lidia González 15 ABR 2026 - 09:00h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ enseña el traje que llevará Lorenzo a la Feria de Abril, en exclusiva

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Laura Ulldemolins está completamente inmersa en su nueva vida en Sevilla y ha decidido celebrar, por todo lo alto, una de sus fiestas más conocidas. Por este motivo, después de hablar de sus planes de maternidad, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ acompaña a Lorenzo a comprar su traje para la Feria de Abril. Con mucha ilusión, a la par que nervios por vivir este momento tan especial, la pareja se dirige a la tienda en la que encontrarán todos los detalles que necesitan. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se dirige a una tienda junto a su marido para elegir juntos el traje que lucirá en la Feria de Sevilla. A pesar de que a la hora de decidir qué vestido va a llevar ella no han tenido ningún problema, las primeras discrepancias entre ellos aparecen a la hora de elegir su traje: “Uno básico para la feria no pega, tiene que tener algo de color”.

Sin embargo, tras ver a su marido luciendo una de las posibles opciones, la que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’, después de anunciar que ha dejado su empresa familiar, lo tiene clarísimo y asegura: “Me gusta más este color que el de la boda, le hace cintura de avispa”. Mientras ven todos los accesorios que va a necesitar para estar perfecto para la ocasión, la creadora de contenido reacciona al verlo vestido para la Feria de Sevilla.

Laura Ulldemolins y Lorenzo bailan sevillanas juntos por primera vez

Laura Ulldemolins no puede esperar a que llegue la Feria de Abril para poder mostrar sus dotes como bailarina. Por ello, no ha podido resistir a poner una canción y bailar sevillanas, por primera vez, con Lorenzo. Con mucha ilusión por poder vivir este momento entre ellos, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ comparte cómo ha sido su primer baile juntos: “Se nos ve claramente que somos profesores de danza andaluza”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!