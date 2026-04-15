Rocío Molina 15 ABR 2026 - 08:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta el problema que está teniendo con la alimentación y el remedio que usa

Naomi Asensi se sincera sobre el problema de apego que tiene y el origen en su infancia: “Éramos tan pobres...”

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Naomi Asensi se ha dirigido a sus seguidores a través de Instagram para hablar por primera vez de un problema que desde siempre tiene con sus alimentación. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado cómo es su relación con la comida y una situación que sufre y que a juzgar por los síntomas podría ser polifagia, tal como le denominan los expertos.

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A través de sus historias de Instagram, la que fuera ganadora de 'GH VIP 8' ha confesado algo que desde siempre le ha pasado y que resulta ser una afección. Si bien es normal sentir hambre en ocasiones, cuando se hace referencia a la polifagia, tal como destaca el portal médico Medline Plus se habla de tener mucha hambre, aún después de estar recién comido. Algo que le pasa a Naomi Asensi y que por primera vez ha compartido.

"Os voy a contar algo que me está pasando últimamente algo más, aunque esto realmente me lleva pasando toda la vida. Y es que yo como y a los cinco minutos tengo hambre otra vez. Pero no es hambre real es como antojos", ha explicado, describiendo esa sensación persistente de hambre que le aparece unos minutos después de comer.

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Tras darle muchas vueltas y caer en esos "antojos de dulce" que son los más recurrentes, la influencer de 30 años ha investigado las causas de esto y ha identificado que tiene que ver con los picos de azúcar en sangre. "No vayáis a pensar otras cosas raras", ha dicho en relación a si creen que los antojos están relacionados con un posible embarazo.

Polifagia: causas y síntomas

Y, tal como indica este portal médico y como ha consultado Naomi Asensi, una de las causas más comunes de la polifagia son los niveles altos de azúcar en sangre, pudiendo provocar hambre excesiva, debido a que la incapacidad del cuerpo para utilizar la glucosa adecuadamente provoca un aumento del apetito.

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Los niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia) pueden causar un intenso antojo de comida, especialmente de alimentos ricos en carbohidratos o la glándula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo) que provoca aumento del apetito y acelera el metabolismo. También el síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético que puede provocar hambre incontrolable o los factores psicológicos explican.

Para gestionar esta afección, Naomi Asensi ha integrado en su rutina unas cápsulas naturales que toma antes de la primera comida y con las que está viendo que se siente saciada y no recurre a antojos después de la ingesta de alimentos. "No son milagrosas. Simplemente me están ayudando", ha dicho de este suplemento que a ella le ayuda, pero que lo suyo es hacerse análisis de sangre, pruebas de orina y de otro tipo para descubrir el origen y tratamiento para esta afección.