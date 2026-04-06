Naomi Asensi se sincera sobre el problema de apego que tiene y el origen en su infancia

Natalia Sette 06 ABR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela de donde proviene su apego a las cosas materiales

Naomi Asensi enseña por primera vez cómo van las obras de su nuevo piso en Madrid

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Naomi Asensi ha sorprendido a todos sus seguidores con una profunda reflexión sobre el problema de apego que tiene con los objetos materiales y ha desvelado que su origen está en su infancia. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ siempre ha sido muy reservada con su vida familiar pero ahora se ha visto con fuerzas de hablar de su niñez.

Durante su paso por ‘GH VIP’, la influencer habló como nunca antes de su vida familiar y destapó que su infancia no fue sencilla. No obstante, desde ese momento, prefirió mantener este tipo de confesiones para su intimidad, hasta ahora. Todo ha comenzado con una imagen aparentemente simple. La influencer ha enseñado su nueva maleta junto a la antigua, completamente desgastada y llena de marcas de uso.

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La valenciana se ha ido de compras y ha vuelto a casa con muchas cosas nuevas. “Por no hablar de que tb he ido a Primark y me he llevado una maleta nueva (ya era hora)”, ha comenzado diciendo junto a la foto. Naomi ha explicado que necesitaba cambiarla desde hace tiempo pero había algo que se lo impedía.

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“Obviamente la vieja la voy a tirar. Me cuesta por mi apego a cosas materiales, no entiendo el por qué”, ha explicado. Aunque es consciente de que hace tiempo que debía de haberla cambiado, su problema de apego, sumado a que la maleta ha vivido con ello momentos muy especiales, no se veía preparada para tirarla. “Esa maleta ha vivido tanto, aún tiene hasta la pegatina de mi nombre de GH”, ha contado con honestidad.

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Ha sido entonces cuando ha ido más allá. “Obviamente el apego viene de que de pequeña éramos tan pobres que hasta que algo no estaba totalmente destruido no se cambiaba”, ha desvelado abriéndose con sus seguidores. Una confesión que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores, pues este tipo de reflexiones no son habituales en ella.

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A pesar de su exposición pública, Naomi siempre ha intentado mantener su entorno familiar en un segundo plano, mostrando solo lo justo. Ahora, muchos años después y desde una etapa mucho más estable, la influencer reflexiona sobre cómo su infancia sigue influyendo en pequeños detalles de su día a día. A pesar de haber superado gran parte de su trauma, hay cosas que siguen muy presentes.