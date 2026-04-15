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Aitana y Plex estarían en crisis según varios rumores que han llegado a la redacción de 'El tiempo justo'. La noticia llega después de que la intéprete de éxitos como 'miamor' o 'Superestrella' haya anunciado que se aleja de las redes sociales durante un tiempo para centrarse en su gira.

Además, la cantante barcelonesa reaparecía en un concierto de Rosalía para hablar sin miedo del amor en 'El confesionario' que ha ideado la artista de 'La Perla'. ¿Qué está sucediendo en su vida amorosa? ¿Es una crisis o un anuncio de una ruptura definitva?

El origen de la conversación

Según ha podido saber el periodista Álex Álvarez, "es una crisis". No puede considerarse así que Aitana y Plex estén planteando "romper", pero sí es cierto que ha existido un punto de inflexión. "Antes del confesionario, Plex y la cantante tienen una conversación improtante donde ella le pide a él pasar más tiempo juntos", comparte la informadora del programa Leticia Requejo.

Siempre citando las mismas fuentes, el origen de esa charla entre la pareja vendría porque el creador de contenido "está enfocado en su trabajo" y en sus "viajes", lo que lleva a Aitana a tomar acciones. "Aitana echa de menos pasar más tiempo con él, y eso es el motivo de sus discusión", asegura Requejo.