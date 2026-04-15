Así es Carlos Sánchez, ex de Luján Argüelles y nueva ilusión de Alexia Rivas

Natalia Sette 15 ABR 2026 - 12:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está de nuevo ilusionada de hombre que ya estuvo con una famosa ¡Descubre quién es Carlos Sánchez!

Alexia Rivas se pronuncia sobre su intención de ser madre tras hacerse pública su nueva relación

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Alexia Rivas está de nuevo enamorada. Tras hablar en varias ocasiones de la presión mediática que sentía por estar sin pareja a los 33 años, parece que la etapa de soltería ha llegado a su fin. La exconcursante de ‘Supervivientes’ confirmaba en ‘El tiempo justo’ su relación con Carlos Sánchez, exnovio de Luján Argüelles tras ser pillados juntos.

La colaboradora ha dado la cara y ha confirmado en el programa que está con él. Se conocieron en febrero y desde entonces no se han separado. Alexia ha asegurado que respeta profundamente su pasado pero que lo único que le importa es él y la felicidad que siente al estar a su lado.

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La influencer ha defendido que “no ha sido pillada” y que si está “feliz con alguien, va por la calle”. Miguel Frigenti, compañero de Alexia, ha contado en plató que estas últimas semanas ha notado a la joven mucho más contenta y con maripositas en el estómago. Aunque ella no le ha puesto la etiqueta de novio directamente, está claro que ilusión por su parte hay.

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¿Quién es la nueva ilusión de Alexia Rivas?

El hombre que ha logrado conquistar el corazón de los periodistas es Carlos Sánchez, un empresario de 52 años. Se dio a conocer tras hacerse pública su relación con Luján Argüelles, presentadora de programas de éxito como ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ o ‘Granjero busca esposa’. Su noviazgo se consolidó en 2012, y aunque nunca pasaron por el altar, tuvieron una hija en común.

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Miranda tiene actualmente 11 años, nació en 2015 y es la única hija en común de la pareja. Tras siete años juntos, tomaron diferentes caminos en el año 2020. Luján dio una entrevista para comunicar la noticia y aunque no contó los motivos, aseguró que siempre guardaría una buena relación por el bien de su pequeña.

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El accidente que cambió su vida para siempre

El 27 de octubre de 2021 Carlos Sánchez tuvo un grave accidente que cambió su vida. La lancha del empresario chocó contra una roca en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. El barco quedó totalmente destrozado y desde donde estaba el helicóptero no podía acceder, por lo que tuvieron que cruzar a la otra orilla, con una pierna rota, para poder ser atendido.

Llegó al hospital perdiendo mucha sangre y con varias contusiones en diversas partes del cuerpo. Estuvo en coma inducido para poder frenar la hemorragia y cuando despertó tuvo claro una cosa: iba a luchar con todas sus fuerzas. Según él, la vida le había dado otra oportunidad y la iba a aprovechar al máximo. En el momento del incidente, su relación con Luján había terminado pero ella no se movió de su lado en ningún momento.

Quitando este accidente, que saltó rápidamente a la prensa por la gravedad de los hechos, Carlos Sánchez se ha mantenido siempre alejado del foco mediático. De momento, no ha dado ninguna declaración sobre su relación con Alexia Rivas y no se sabe si lo hará, pues lo más seguro es que quiera seguir manteniendo un perfil bajo a pesar de la fama de su nuevo amor.