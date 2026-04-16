Miguel Salazar Madrid, 16 ABR 2026 - 17:56h.

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"A un adicto no se le ayuda dándole dinero, lo que contribuyes es a acrecentar el problema". Así profundiza Joaquín Prat en la drogadicción de su hermano Federico después de que su otra hermana, la también periodista Alejandra Prat, se sincerase sobre el problema de adicciones en el programa 'Ex. La vida después' de Ana Milán.