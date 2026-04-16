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Alejandra y Joaquín Prat agradecen los mensajes que han recibido tras sincerarse sobre la drogadicción de su hermano: "Que sepan que esto existe"

Alejandra y Joaquín Prat agradecen los mensajes que han recibido tras sincerarse sobre la drogadicción de su hermano: "Que sepan que esto existe"
Alejandra y Joaquín Prat hablan sobre los mensajes que han recibido tras sincerarse sobre la drogadicción de su hermano. telecinco.es
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"A un adicto no se le ayuda dándole dinero, lo que contribuyes es a acrecentar el problema". Así profundiza Joaquín Prat en la drogadicción de su hermano Federico después de que su otra hermana, la también periodista Alejandra Prat, se sincerase sobre el problema de adicciones en el programa 'Ex. La vida después' de Ana Milán.

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