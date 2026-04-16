Alejandra y Joaquín Prat agradecen los mensajes que han recibido tras sincerarse sobre la drogadicción de su hermano: "Que sepan que esto existe"
Alejandra Prat se rompre en 'El tiempo justo' al hablar de su madre: "Es la mujer más fuerte que conozco"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Joaquín Prat habla sobre la drogadicción de su hermano: "Casi se lleva por delante a mi familia"
"A un adicto no se le ayuda dándole dinero, lo que contribuyes es a acrecentar el problema". Así profundiza Joaquín Prat en la drogadicción de su hermano Federico después de que su otra hermana, la también periodista Alejandra Prat, se sincerase sobre el problema de adicciones en el programa 'Ex. La vida después' de Ana Milán.