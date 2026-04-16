Ana López comparte su diagnóstico médico: "Estoy en plena batalla"

Rocío Molina 16 ABR 2026 - 17:53h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado una respuesta para el malestar que lleva sufriendo días y lo ha contado en sus redes: su diagnóstico médico

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Ana López ha roto su silencio para compartir con sus seguidores el problema de salud que lleva un tiempo arrastrando y del que ya tiene un diagnóstico médico. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado respuesta al malestar que le ha impedido mantener su ritmo habitual y ha querido sincerarse a través de sus redes para contarlo todo.

La novia de Borja González, ganador de 'Supervivientes', ha desatado las alarmas con las últimas historias de Instagram que ha publicado. La influencer de 29 años ha relatado que lleva días pasando jornadas muy complicadas, motivados por unos intensos dolores y muchas "náuseas" que han suscitado todo tipo de comentarios. Tanto, que Ana López se ha visto obligada a aclarar más detalles y tras conocer el diagnóstico real compartirlo con sus seguidores.

"El martes estuve malísima de la tripa otra vez: dolor, náuseas y agarrada al váter de todas las formas posibles pensando que sería otro virus de la barriga", eran las palabras con las que la creadora de contenido centraba toda atención. A la espera de conocer los resultados, muchos son los que han dejado en el aire si podría estar de nuevo embarazada por algunos de los síntomas que ha descrito. Por eso, cuando Ana Solma ha conocido los resultados, esta los ha compartido para despejar todo tipo de dudas.

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Ana López ha dado normalidad a su situación y se ha tomado con humor las especulaciones. "Ayer me dieron los resultados de unas pruebas y... ¡Bingo! He dado positivo en helicobácter pylori y, además, bastante activo. Si me veis saliendo de algún váter ya sabéis estoy en plena batalla cuerpo a cuerpo con una bacteria", ha confesado la exparticipante de 'LIDLT' acerca del problema de salud que le han diagnosticado.

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La influencer ha aprovechado esta revelación para hacer una aclaración de su pasado. La novia de Borja González ha querido aclarar un episodio en el que tuvo que utilizar una justificación médica similar, pero en aquella ocasión fue por otro motivo. "Para los que dudan si es pylori... Os aseguro cien por cien y además lo puedo demostrar. Sí que es verdad que cuando yo me quedé embarazada, yo me hice el predictor y dos días después yo me fui de despedida de soltera a Ibiza. Con lo cual yo estaba en estado de shock, era muy pronto y no iba a decir nada y a mis amigas les mentí dije que tenía la pylori", ha explicado.

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En aquella ocasión. eso lo utilizó como estrategia para no eclipsar su momento a la novia y porque estaba todavía impresionada por el resultado. Sin embargo, ahora sí que tiene un diagnóstico e irá poco a poco actualizando cómo avanza con el tratamiento y si a partir de él mejora su estado de salud.