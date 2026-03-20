Natalia Sette 20 MAR 2026 - 10:45h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' comparten cómo han vivido las Fallas en familia y publican una bonita foto vestidos de falleros

El motivo por el que Borja González ha roto a llorar al ver a su hijo Luca

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Borja González y Ana López están disfrutando de una de sus épocas favoritas del año: las Fallas de Valencia. Esta vez ha sido todavía más especial, pues no solo se han vestido ellos de falleros, sino también Luca, su pequeño de dos años . Con un bonito 'post', el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha dado comienzo a las Fallas y ha compartido cómo están viviendo esta semana tan especial.

Para la pareja, que saltó a la fama tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, los días que dura está festividad son muy especiales. Ambos son valencianos y han crecido participando en las Fallas. Es por ello que nada les hace más feliz que inculcarle a su pequeño la importancia de esta celebración.

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“Càntics d’amor, himnes de pau. Visca Valencia y visquen les Falles!” (Cánticos de amor, himnos de paz. Viva *Valencia *y vivan las Fallas!), con esta bonita frase y acompañada de un video de la familia al completo vestida de falleros, Borja daba comienzo a las Fallas. En los comentarios, sus seguidores se han derretido de amor al ver al pequeño Luca vestido con los ropajes típicos.

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Por su parte, Ana López ha compartido una vídeo en sus ‘stories’, vestida de Fallera, contando cómo ha ido la ofrenda, uno de los momentos más esperados de las Fallas. “Ya hemos terminado la ofrenda, El año que viene más y mejor”, ha comenzado diciendo. “Mis chicos iban muy guapos, han aguantado estupendamente bien”, ha contado con una sonrisa en la cara.

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Además, dejó claro que no iba a subir mucho más contenido porque iba a desconectar y disfrutar de la noche. A la mañana siguiente, Borja subió las pruebas de que su chica “lo había dado todo”. “La resaca también forma parte de las Fallas”, ha puesto en una foto en la que Ana y Luca duermen plácidamente, muy cansado tras una noche llena de fiesta y celebración.

Por último, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido una feliz noticia: su Falla se ha llevado premios. “Nuestra Falla ha ganado los dos premios del pueblo”, ha puesto muy orgulloso. Publicando también una foto de una parte de la Falla, una especie de hada verde, ha explicado qué es el “ninot indultat”: “Y este es el ninot indultat, es decir, la única figura de una falla que se salva de ser quemada”.

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Hoy se pone fin a unos días cargados de ilusión y de magia. No cabe duda que los tres han disfrutado muchísimo de estos días y esperan con ansias las siguientes Fallas.