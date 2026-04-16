Cristini Couto reaparece con toda la cara vendada y explica el motivo: "No puedo ni hablar"
La exconcursante de 'La Casa Fuerte' reaparece en sus redes sociales con toda la ara llena de vendas y hace saltar las alarmas
Cristini Couto ha reaparecido en redes sociales con una imagen que no ha dejado indiferente a nadie. Tras realizarse un injerto capilar, la que fuera pretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha mostrado con toda la cara vendada, provocando una avalancha inmediata de preguntas entre sus seguidores, que no tardaron en interesarse por lo que le había ocurrido.
La modelo, acostumbrada a compartir numerosos aspectos de su vida personal, no dio demasiados detalles en un primer momento, lo que disparó aún más la curiosidad de su comunidad. No fue hasta después cuando dejó claro que todo respondía a una nueva operación estética. Siempre ha mostrado todo lo que se ha hecho con total naturalidad y esto no iba a ser menos.
“Siempre lista para mis retoques estéticos con mi médico estético de confianza”, escribió junto a una fotografía en la que aparece en el baño de la clínica, con la bata quirúrgica ya colocada. Aunque no ha especificado qué tratamiento se ha realizado exactamente, sí ha dejado claro que se encuentra satisfecha con el proceso.
Poco después, Cristini quiso seguir jugando con el misterio y lanzó una pregunta directa a sus seguidores: “¿Quieres ver el resultado de mi último retoque estético?”. Un mensaje con el que dejó entrever que mostrará el cambio próximamente, cuando remita la inflamación propia del postoperatorio.
Además, la influencer quiso tranquilizar a todos aquellos que se preocuparon por su estado de salud. “La cirugía ha sido un éxito realmente”, asegura con optimismo. Sin embargo, reconoce que ni siquiera puede hablar del todo bien todavía ya que parte del vendaje le cubre la boca. “No puedo ni hablar claramente”, dice con honestidad.
Fiel a la transparencia con la que suele tratar estos temas, Cristini explica públicamente por qué enseña cada uno de estos procesos. “La persona que quiera hacerse un retoque estético tiene que tener ejemplos para que todo salga perfecto”, señala apostando por visibilizar este tipo de procedimientos y mostrar la realidad más allá del resultado final.
Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos seguidores cuestionaron que necesitara someterse a otro cambio: “Qué retoque si no te hacía falta nada!!!”, “No los necesitas” o “No entiendo tanto retoque, un poco más de ejemplo a tanta gente que te sigue”. Otros, sin embargo, optaron por apoyarla y desearle una pronta recuperación.