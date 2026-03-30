Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 19:21h.

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Paola Olmedo está nominada en 'Supervivientes 2026' y se enfrenta a la expulsión contra Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Claudia Chacón. Entre lágrimas, la exnuera de Carmen Borrego le confesó a Jorge Javier Vázquez en la última gala que le había pedido a sus compañeros que la nominasen porque deseaban que su paso por el concurso llegara a su fin y en el programa de ayer de 'Conexión Honduras' le admitió a Sandra Barneda que echaba mucho de menos a sus hijos.

Su exmarido, José María Almoguera, ha reaccionado en 'El tiempo justo' a su deseo de que acabe su estancia en los Cayos Cochinos, como puedes ver dándole al play al vídeo que encabeza este artículo. Tras conocer su opinión, César Muñoz le ha pedido al sobrino de Terelu Campos que mire a cámara y que diga unas palabras a la madre de su hijo como si ella pudiera escucharle para que no quiera rendirse en el primer mes como concursante en 'Supervivientes 2026'.

El primo de Alejandra Rubio ha reaccionado a la petición del presentador de 'El tiempo justo' y en el vídeo encuentras también el mensaje que le gustaría darle a su exmujer si pudiera hablar ahora mismo con ella.