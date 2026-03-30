José María Almoguera reacciona al deseo de su ex, Paola Olmedo, de que termine su paso por 'Supervivientes 2026'
José María Almoguera ha opinado sobre las ganas de Paola Olmedo de ponerle fin a su paso por 'Supervivientes 2026'
Gloria Camila hace una petición tras escuchar las declaraciones de Rocío Flores a raíz de la entrevista de Manuel Cortés: "Por ahí no paso"
Puedes ver el programa íntegro de 'El tiempo justo' en Mediaset Infinity
Paola Olmedo está nominada en 'Supervivientes 2026' y se enfrenta a la expulsión contra Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Claudia Chacón. Entre lágrimas, la exnuera de Carmen Borrego le confesó a Jorge Javier Vázquez en la última gala que le había pedido a sus compañeros que la nominasen porque deseaban que su paso por el concurso llegara a su fin y en el programa de ayer de 'Conexión Honduras' le admitió a Sandra Barneda que echaba mucho de menos a sus hijos.
Su exmarido, José María Almoguera, ha reaccionado en 'El tiempo justo' a su deseo de que acabe su estancia en los Cayos Cochinos, como puedes ver dándole al play al vídeo que encabeza este artículo. Tras conocer su opinión, César Muñoz le ha pedido al sobrino de Terelu Campos que mire a cámara y que diga unas palabras a la madre de su hijo como si ella pudiera escucharle para que no quiera rendirse en el primer mes como concursante en 'Supervivientes 2026'.
El primo de Alejandra Rubio ha reaccionado a la petición del presentador de 'El tiempo justo' y en el vídeo encuentras también el mensaje que le gustaría darle a su exmujer si pudiera hablar ahora mismo con ella.