Natalia Sette 16 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña toda la ropa que le ha comprado a su segunda hija y le pide consejo a sus seguidores

Lara Tronti le hace a Hugo Pérez un original regalo por sus 30 años

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Lara Tronti ha comenzado a hacer las primeras compras para su bebé. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está embarazada de 5 meses de su segunda hija en común con Hugo Pérez. Tras el delicado episodio de salud que ha tenido recientemente, la influencer se ha recuperado y ha enseñado las últimas adquisiciones que ha comprado para Carlota.

Lara ha ido a varias tiendas en busca de ropita nueva para su pequeña. Aunque no dará a luz hasta agosto, la gallega no puede evitar ir llenando su armario. “Estoy comprando las talla 0-1 y 1-3, si es cierto que de 0-1 muy poquito”, ha comenzado diciendo. Por experiencia propia sabe que la ropa más pequeña es la que menos se le pone al bebé porque crecen rápido las primeras semanas.

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Siguiendo con la experiencia de su primera maternidad, Lara ha optado por repetir patrones. “Algo que compro muchísimo son estos packs de body y pantalón. Con Nico los usé un montón”, ha contado con sinceridad. No obstante, su experiencia como mamá de un niño está repercutiendo a la hora de elegir determinadas prendas. “Todavía no me creo que vaya a tener niña, estoy tan acostumbrada a la ropa de Nico que ver ropa de niña me está costando mucho”, ha admitido.

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Tiene miedo de no saber vestirla bien, pues durante los últimos dos años se ha centrado en buscar los mejores outfit para su hijo Nico. A estas dudas, se le suma la incertidumbre de no saber qué prendas serán las adecuadas para el momento en el que nacerá Carlota. “No sé si tendrá calor en verano con esto o no en cada. Vengo de un niño que es de pleno enero así que si queréis dar consejos os los voy a aceptar”, ha dicho a sus seguidores.

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La ayuda no ha tardado en llegar y muchas mamás de su comunidad la han aconsejado según sus experiencias. “Lara que si nace a finales de verano igual es mucha ropita de verano total para un bebé y te queda sin poner....”, ha escrito una usuaria. Todas entienden que, después de ver todas las opciones que hay para niña, te den ganas de comprarlo todo. Sin embargo, la mayoría coincide en que la mitad de las cosas no las usará.

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“No cargues en exceso con manga larga y tal, que los bebés también tienen calor”, le ha aconsejado otra internauta. Además de los ‘tips’, sus seguidoras la alaban por la ropa más bonita que ha decidido coger a Carlota. Lara, por su parte, termina el viendo con una reflexión sobre sus sentimiento en ese segundo embarazo: “Está siendo una montaña rusa de sensaciones, este embarazo no está teniendo nada que ver con el otro”.