Lara Tronti y Hugo Pérez han decidido hacer una pequeña escapada para desconectar tras los difíciles días que han vivido. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han puesto rumbo a la costa gallega para pasar unos días de tranquilidad en familia, buscando recuperar energía después del fallecimiento de Rubia, la cabra que los acompañó durante más de 12 años.

A través de sus redes sociales, el futuro papá ha compartido algunos detalles del viaje, mostrando imágenes del entorno natural y de los planes que han hecho durante su estancia. “Nos compramos una casa”, han comenzado diciendo en tono divertido en el vídeo. Sin embargo, rápidamente aclaran la broma: “Que no, que no, que no es nuestra. Pero como si lo fuera al menos unos días”.

El influencer explica que han decidido alejarse unos días de la rutina para descansar y pasar tiempo juntos. “Nos fuimos de escapada al pueblo de Laxe”, le ha contado a sus seguidores. Allí se alojaron en una casa rural, un tipo de alojamiento que, según él mismo reconoce, es uno de sus favoritos para desconectar.

“Nos quedamos en un alojamiento rural de los que tanto nos gustan para desconectar y pasar tiempo juntos descubriendo nuevos rincones”, ha explicado. Durante estos días, la pareja ha aprovechado para recorrer algunos de los lugares más conocidos de la zona y disfrutar de planes al aire libre junto a su hijo Nico.

Uno de los sitios que visitaron fue la conocida Playa de los Cristales, un curioso lugar donde el mar ha ido puliendo fragmentos de vidrio hasta convertirlos en pequeñas piezas brillantes que están por toda la orilla. Según cuenta Hugo, el pequeño de la casa disfrutó especialmente de la experiencia, pues quedó fascinado por los cristales. “Pudimos conocer la playa de los cristales que parece que a Nico le encantó”, ha dicho.

Además, también aprovecharon la escapada para visitar el espectacular Faro de Cabo Vilán, uno de los paisajes más impresionantes de la costa gallega. Desde allí compartieron algunas imágenes de las vistas al mar y de los acantilados que rodean el lugar.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ también ha reconocido que este viaje le ha permitido descubrir una zona de Galicia que no conocía en profundidad. “No conocía esta parte de Galicia pero cada vez lo tengo más claro: a miña terra é fermosa”, ha escrito, dejando claro que, mires por donde mires, Galicia es preciosa.