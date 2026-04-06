Lara Tronti le hace a Hugo Pérez un original regalo por sus 30 años: "No me lo esperaba"

Natalia Sette 06 ABR 2026 - 16:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' deja sin palabras a su novio Hugo tras darle un regalo muy especial

La escapada de Lara Tronti y Hugo Pérez tras su dura pérdida

Compartir







Lara Tronti y Hugo Pérez siguen viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. A la espera de su segunda hija en común, Carlota, y con un nuevo proyecto profesional , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han celebrado ahora una fecha muy señalada: el 30 cumpleaños de Hugo. Una ocasión que Lara ha querido convertir en algo inolvidable con un regalo de lo más original.

La pareja de gallegos, que han ido compartiendo cada paso de esta nueva etapa marcada por el embarazo , han vuelto a emocionar a sus seguidores. Esta vez, con un detalle muy personal que resume toda su historia juntos. “Bienvenido a los 30”, ha comenzado escribiendo Lara junto al vídeo en el que muestra la sorpresa.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Lara Tronti a Hugo Pérez tras la dura pérdida de su compañera de vida, Rubia

La influencer ha tenido la idea de crear una canción personalizada en la que repasa su relación desde el principio hasta el momento actual. “Por suerte no nos falta nada y ojalá siga siendo así. Pero no teníamos una canción así que ahí va”, ha dicho divertida en el ‘post’.

PUEDE INTERESARTE Dulceida y compañeras de ‘LIDLT’ felicitan a Lara Tronti y Hugo Pérez tras anunciar que serán padres por segunda vez

En la canción, Lara menciona algunos de los momentos más importantes de su vida en común. Desde cómo se conocieron, pasando por sus mascotas, hasta la llegada de su primer hijo, Nico, y el embarazo de Carlota, su segunda hija. “Feliz cumpleaños papi”, ha terminado diciendo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La reacción del protagonista no se ha hecho esperar. “No me lo esperaba”, ha comentado Hugo en la publicación. En el vídeo se puede ver cómo, al principio, se muestra algo confundido al no entender de qué se trata.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, a medida que avanza la canción, empieza a reconocer nombres y momentos que le resultan familiares. Es entonces cuando se da cuenta de que la letra habla de ellos y de su historia, provocando una reacción de sorpresa y emoción. Hugo se lanza a los brazos de Lara y la abraza y la besa mientras su pequeño no puede parar de reír.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha celebrado su cumpleaños de una forma muy acorde a su estilo de vida. El influencer ha optado por un plan sencillo pero significativo: pasar el fin de semana en la playa junto a su familia y amigos. Instalados en su caravana, han disfrutado de unos días de desconexión en plena naturaleza. Un plan tranquilo, rodeados de los suyos, que encaja perfectamente con su idea de plan perfecto.