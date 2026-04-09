Lara Tronti, embarazada de 5 meses, desvela el delicado episodio de salud por el que ha pasado

Natalia Sette 09 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acaba en urgencias tras un complicado bache en su salud

Lara Tronti y Hugo Pérez comparten la última ecografía de su segunda hija en común

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Lara Tronti ha preocupado a todos sus seguidores al contar un delicado episodio de salud por el que ha pasado. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que dio a conocer su segundo embarazo junto a Hugo Pérez en febrero, está ahora de 5 meses y ha acabado en urgencias tras un contratiempo en su salud.

La gallega tenía claro que ese día lo iba a destinar a grabar vídeos para su página de Instagram. Tenía pendiente hacer el capítulo 3 enseñando su nuevo negocio , enseñar la nueva ropita que le ha comprado a Carlota y grabar una publicidad. Sin embargo, todo esto ha sido imposible.

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“Esta no era la tarde que yo esperaba. Me acosté un poco y cuando me levanté me mareé muchísimo”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’. La influencer reconoce que se asustó bastante porque hacía tiempo que no se mareaba de esa forma. “Yo me asusto con algunas cosas, soy hipocondriaca, pero claro ahora al estar embarazada la verdad que me asusté más”, ha explicado con total honestidad.

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Lara comparte las sensaciones que tuvo durante el tiempo que le duró este episodio. “Estuve bastante tiempo aturdida y me agobié bastante la verdad”, ha asegurado. Es por ello que, una vez que se encontraba mejor, no dudó en acudir al médico. “Acabé en urgencias”, ha confesado a sus seguidores.

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Una vez allí, le hicieron todo tipo de pruebas para comprobar que la bebé estuviera bien. “Todo está bien, probablemente sea de las cervicales”, ha continuado contando. Y es que esa misma mañana, su pequeño Nico quería que lo llevara a caballito, y ella, por no decirle que no, lo cargó a la espalda durante todo el camino.

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“A veces me olvido de que estoy embarazada y de que sufro de cervicales. Quiero llegar a todo, quiero hacerlo todo yo”, ha confesado con honestidad. No quiere que el hecho de estar embarazada le impida continuar con la normalidad de su vida pero muchas veces es imposible. “Soy una persona que no le gusta depender de nadie ni estar quieta, me frustra bastante”, ha dicho.

Lo único que espera es poder recuperarse de este bajón de salud pronto y poder continuar con todos los quehaceres. Hoy seguirá guardando reposo y le promete a sus seguidores que si mañana se encuentra mejor, grabará todo lo que tiene pendiente para poder compartirlo con ellos.