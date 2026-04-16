Los looks de los invitados a los Cerawards 2026: de Marta Peñate y Toni Spina a Adara Molinero

Natalia Sette 16 ABR 2026 - 13:26h.

Los influencers españoles arrasaron con sus atuendos en la alfombra azul de los premios Cerawards 2026

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El mundo del ‘beauty’ y del ‘skin care’ anoche se llenó de luz, brillo y color. Decenas de influencers, instagramers y tiktokes se reunieron para celebrar los esperados Cerawards 2026. Cada uno de los invitados lució sus mejores looks, peinados y maquillaje: desde Marta Peñate y Toni Spina a Adara Molinero o Anita Williams.

Ningún famoso quiso perderse el evento, pues la marca de cuidados de la piel se ha convertido en una de las más consumidas en los últimos años. Sus fórmulas, sus económicos precios y su manera de venderse al público han logrado conquistar muchos hogares en nuestro país. Es por ello que los influencers que asistieron quisieron lucir sus mejores galas.

Marta Peñate y Tony Spina deslumbraron en el ‘photocall’. Ambos juntos, de la mano, y con una espléndida sonrisa en la cara a pesar del duro momento por el que están pasando tras recibir otro test negativo de embarazo. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha optado por un vestido de gala largo en color azul marino. La parte superior se lleva todas las miradas por el enorme fruncido que aporta textura al ‘look' y deja sus hombros al aire.

Por su parte, Tony decidió no arriesgar demasiado y se puso un traje azul marino, a juego con su chica. Las solapas de la chaqueta en negro para darle un toque diferente, combinado con unos elegantes zapatos y un cinturón del mismo color.

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Alma Bollo eligió alinearse con los tonos de la marca y escogió un vestido blanco midi ajustado al cuerpo. La estructura del mismo realza su figura y el color aporta luminosidad a su cara. En la parte superior sobresale un pliege color crema que rompe con la pureza del look y le da originalidad. La exconcursante de ‘Supervivientes’ escogió unos elegantes stilettos en color crema para culminar el ‘look’.

Adara Molinero se presenta en la alfombra azul para romper por completo con los tonos blancos y azulados que marcaron el evento. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ escogió un vestido midi negro de encaje y ajustado. Fiel a su estilo, la prenda seleccionada convierte el ‘look’ en atrevido y sexy pero sin traspasar a lo vulgar. Lo combina con un llamativo collar en dorado y brazaletes a conjunto para romper con la delicadeza del encaje.

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Por su parte, Anita Williams decidió ponerse un vestido largo en azul añil, un tono muy oscuro y profundo que aportó brillo y luminosidad a su piel. La prenda, larga hasta el suelo y de lentejuelas, encaja perfectamente con el estilo de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. A pesar del cuello pico del vestido prefirió apostar por la simpleza y no lo acompañó con ningún collar.

Bayan Al Masri se enfundó en un vestido palabra de honor fiel a su estilo de princesa. El color elegido fue el azul bebé, contrastando con su piel morena y resaltando el brillo de su cara. El diseño contaba con un corpiño que aportaba estructura y una parte inferior mucho más ligera y suelta. El tejido vaporoso aportaba fluidez al conjunto. Terminó el ‘outfit’ con unos elegantes pendientes de brillo y uno solo anillo a conjunto.