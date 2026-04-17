¿Se llamará Teresa? Alejandra Rubio aclara la duda sobre el nombre de su futura hija con Carlo Costanzia

Ana Carrillo 17 ABR 2026 - 19:14h.

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a tener una niña tras haber sido padres en diciembre de 2024 de un niño. Así lo anunciaron hace tan solo unos días en su perfil de Instagram, donde compartieron un vídeo en el que se le veía al hijo de Mar Flores emocionado hasta las lágrimas por saber que una chica va a llegar a la familia porque él tiene seis hermanos y todos son chicos.

A su hijo mayor le llamaron Carlo para seguir la tradición de la familia de él y ahora la gran duda que existía es si iban a seguir la tradición de la familia de ella y llamar Teresa a la niña en honor a María Teresa Campos y a Terelu - cuyo verdadero nombre es Teresa Lourdes - Campos. La propia Alejandra ha revelado que no baraja ponerle a su hija el nombre de su abuela y de su madre.

En el plató de 'El tiempo justo' han comentado las opciones que podría estar valorando la pareja y son muchos los colaboradores que apuestan por un nombre italiano. Leticia Requejo ha recordado que en una entrevista que la sobrina de Carmen Borrego le dio a Emma García años atrás, cuando todavía no era pareja de Carlo, dijo que sus nombres de niña favoritos si algún día tenía una hija eran dos: Lola y Ginebra.