Anabel Pantoja revela la prueba médica a la que necesita someterse: "Es urgente"

Lorena Romera 17 ABR 2026 - 13:23h.

La influencer cree que podría sufrir un trastorno y quiere someterse a una prueba médica de forma "urgente"

Anabel Pantoja reaparece y actualiza su estado de salud y el de su hija tras su paso por el hospital

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Anabel Pantoja ha revelado la prueba médica a la que considera que necesita someterse de forma urgente. La influencer y sobrina de Isabel Pantoja se ha desahogado con sus seguidores sobre el problema que afecta directamente a su bienestar diario. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha descartado que este malestar se deba a una causa externa, como creía en un primer momento. De ahí que considere que lo mejor sea buscar ayuda profesional.

Tras analizar su situación personal, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha llegado a la conclusión de que el origen del insomnio nada tiene que ver con su hija Alma. La creadora de contenido pensaba que sus problemas con el descanso estaban directamente relacionados con sus responsabilidades como madre y con el hecho de estar pendiente de la pequeña... pero nada más lejos de la realidad.

Y lo ha descartado porque esta noche la ha pasado sin la niña y tampoco ha pegado ojo como le hubiese gustado. "Mañana productiva, pero he vuelto a dormir fatal, sin Alma esta vez. Así que probablemente el problema lo tenga yo", ha reflexionado la que fuera finalista de la última edición de 'Bailando con las estrellas' a través de sus stories de Instagram.

Ante la persistencia de estas malas noches, que le están pasando factura en su día a día, la que fuera colaboradora de televisión ha tomado una importante decisión en beneficio de su salud: ponerse en manos de especialistas. "Tengo que ir a un médico o que me hagan un estudio del sueño urgente". Y es que Anabel Pantoja es plenamente consciente de la atención que hay que ponerle a un trastorno como es el insomnio.

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La prueba a la que se sometería la pareja de David Rodríguez sería una polisomnografía, conocida también como "estudio del sueño". Se trata de una prueba no invasiva que registra las funciones corporales mientras el paciente duerme. Durante la sesión, se monitorean variables como los niveles de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la respiración y los movimientos oculares y de las piernas.

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El objetivo principal es detectar patrones irregulares que permitan diagnosticar trastornos comunes como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas o episodios de insomnio crónico, ayudando así a determinar el tratamiento más adecuado para un mejor descanso.