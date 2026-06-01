Los looks de Alejandra Rubio para su cita en la Feria del Libro en Madrid

Natalia Sette 01 JUN 2026 - 15:05h.

La hija de Terelu Campos ha optado por dos looks cargados de romanticismo, muy acordes a su primera y aclamada novela

Alejandra Rubio, sobre las críticas de Carlo Costanzia a su libro: "Todo lo que nos tenemos que decir, nos lo decimos"

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Alejandra Rubio se encuentra viviendo un momento inolvidable tras su estreno como escritora con el lanzamiento de 'Si decido arriesgarme', su primera novela romántica . La hija de Terelu Campos ha debutado con gran éxito firmando ejemplares en el parque del Buen Retiro de Madrid, donde ha recibido el calor de sus lectores. Como era de esperar, la joven ha cuidado al detalle sus looks para su cita con la Feria del Libro, manteniéndose fiel a su esencia.

La influencer ya había confirmado que estaría en la Feria firmando libros dos días, algo que le ha hecho muchísima ilusión después del éxito de ventas de su novela . Para su gran debut el viernes 29 de mayo, la autora optó por un conjunto de aire ibicenco y romántico que encajaba a la perfección con la temática de su novela. Alejandra lució un dos piezas en un favorecedor tono crudo o blanco roto, compuesto por una blusa fluida de manga larga con detalles de volantes en el bajo y un sutil escote cordón.

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Para elevar el estilismo y darle un toque de sofisticación, incorporó una imponente gargantilla de estilo ‘choker’ rígido con pedrería metalizada en tonos dorados que enmarcaba su melena rubia y lisa. Por su parte, Carlo Costanzia apostó por la sobriedad con un polo beige y pantalón oscuro.

Para la jornada de firmas del domingo 31 de mayo, la colaboradora televisiva prefirió un look algo más urbano e informal pero con un sugerente punto romántico. Alejandra escogió un favorecedor top de encaje semitransparente con un pronunciado escote en 'V' y amplias mangas fluidas de estilo poeta.

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La escritora combinó este diseño con una falda en tono marrón oscuro de tiro bajo, dejando su barriga de 5 meses de embarazo a la vista. Como nexo de unión entre ambos días de la Feria, la joven volvió a lucir un espectacular y llamativo ‘chocker’ que, aunque distinto del primero, contó con los mismos colores y pedrería.

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La creadora de contenido no puede estar más feliz después de todo lo que ha vivido estos últimos días. Para ella, no solo ha sido un sueño escribir su primera novela, sino ver cómo a tanta gente le ha gustado. Alejandra se ha visto rodeada de cientos de lectores que han disfrutado enormemente el libro y que querían una firma de la autora como guinda del pastel.