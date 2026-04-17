Su prometido, Gonzalo García, no ha dudado en mostrar su apoyo públicamente a su llegada Audiencia Provincial de Madrid

Makoke y Kiko Matamoros retoman su juicio por presunto delito de ocultación de bienes: ella está "tranquila" y él va a "reconocer los hechos"

Compartir







Este viernes 17 se celebra el juicio a la expareja formada por Kiko Matamoros y Makoke por un presunto delito de ocultación de bienes entre 2009 y 2014.

La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión, una multa de 30.750 euros y responsabilidad conjunta en el pago de otros 471.900 euros al fisco. Para el tertuliano, pide cinco años de cárcel, una multa de 33.000 euros y el abono de 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria.

La colaboradora ha sido la primera en llegar, acompañada por su abogado. Lo ha hecho seria, aunque ha asegurado que "emocionalmente estoy tranquila" y con ganas de que termine. "No puedo hablar, mi abogado no me deja. Ya hablaré cuando pueda", ha señalado, sin hacer más declaraciones.

Los apoyos de Makoke

Minutos después llegaba su prometido, Gonzalo García, que no ha dudado en mostrar su apoyo públicamente: "En estos momentos hay que estar. Tengo que estar apoyándola en todo", ha afirmado ante los medios antes de entrar rápidamente en la Audiencia Provincial de Madrid.

PUEDE INTERESARTE La familia que Elsa Landabaso deja tras su muerte: el papel de su marido Julen Guerrero y sus hijos Julen Jon y Karla

También ha estado a su lado su hijo, Javier Tudela, que se ha mostrado tranquilo pese a coincidir con Kiko Matamoros en los juzgados. Ha acudido para declarar como testigo en favor de su madre y ha dejado claro su respaldo: "Por supuesto", ha respondido al ser preguntado por si la apoya.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las palabras de Matamoros sobre Makoke a su llegada al juicio

Por su parte, Matamoros ha llegado acompañado de su equipo legal y con una actitud relajada. "Voy tranquilísimo", ha afirmado. "Vengo a reconocer lo que no he hecho correctamente y que sea la Justicia la que decida".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sobre Makoke, ha señalado que cree que "sabe desde el primer día por qué está aquí", aunque desconoce si ha cambiado su postura: "No sé si habrá cambiado su intención de seguir defendiendo lo indefendible. Pero es su problema", ha sentenciado.

El tertuliano también ha contado con el respaldo de Lydia Lozano, que ha abandonado el juzgado tras rechazarse la declaración de los testigos. "Creo que el juicio está yendo muy rápido", ha señalado.