Natalia Sette 17 ABR 2026 - 18:50h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' muestra su cuerpo en ropa interior y reflexiona sobre las consecuencias del postparto

Danna Ponce cuenta la verdad sobre cómo se ha tomado su hijo Máximo la llegada de Kala

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Danna Ponce ha vuelto a mostrarse completamente sincera con sus seguidores apenas unas semanas después de convertirse en madre por tercera vez. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso' dio la bienvenida a su hija Kala a finales de marzo y desde entonces está compartiendo, sin filtros, cómo está viviendo esta nueva etapa. Ahora ha querido enseñar el estado de su cuerpo durante el postparto.

La influencer ha publicado un vídeo en el que muestra el estado real de su físico tres semanas después del nacimiento de su bebé . Sin poses, sin filtros y sin intentar aparentar una recuperación inmediata. Un gesto muy aplaudido por muchas mujeres que están atravesando o han atravesado un proceso similar.

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Junto al video, Danna ha lanzado una reflexión contundente sobre la presión estética que existe tras la maternidad. “Así está mi cuerpo unas semanas después de tener a mi tercer bebé. No he recuperado mi cuerpo de antes y seguramente no lo haré”, ha comenzado diciendo.

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La creadora de contenido ha querido ir más allá y señalar el verdadero problema que muchas mujeres sienten en silencio. “Lo peor del postparto es que esperan que vuelvas a ser la de antes, pero tu cuerpo ya no es el de antes, y tu vida, tampoco”, ha recalcado. Para Danna, no se trata solo de un cambio físico, sino de una transformación completa a nivel emocional, mental y vital.

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Danna asegura estar en un momento muy distinto al de sus otras maternidades. “Y eso no es un problema. Este cuerpo ha creado vida, está cansado, cambiado y aún así sigue adelante todos los días. No necesita volver atrás, necesita tiempo”, ha afirmado. Un mensaje directo contra la autoexigencia que tantas veces acompaña a las madres.

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La influencer también reconoce que no siempre resulta sencillo mirarse al espejo después de tantos cambios, pero que por primera vez está afrontándolo desde el respeto. “Estoy orgullosa porque por primera vez no me exijo, me miro y aunque lo que veo en el espejo nada tiene que ver con el cuerpo que siempre he tenido, me respeto, me reconozco y me quiero”, ha continuado diciendo.

Danna insiste en que tratar de recuperar a la mujer que era antes no siempre tiene sentido, pues su vida ha dado un giro radical desde la primera vez que se convirtió en mamá. “Claro que no he vuelto a ser la de antes, e intentar serlo creo que solo traería frustración, porque ser mamá lo cambia absolutamente todo”, ha explicado con sinceridad.

Además, ha compartido una reflexión sobre el diálogo interno que muchas veces acompaña al postparto: “No es fácil pero decido gustarme y quererme así, en este momento presente mi cuerpo acaba de darme algo absolutamente increíble y le estoy tan agradecida que hablarle mal no sería justo”,

Para concluir, deja una idea que ha conectado con miles de seguidoras: “Sé que poco a poco todo volverá a su sitio, o no, pero no importa porque he entendido que soy válida independientemente de cómo se vea mi físico”. Sus seguidoras no han tardado en llenarle la publicación de mensajes de apoyo y agradecimiento.

Todas las madres que forman parte de su comunidad valoran muy positivamente que una persona con el altavoz de Danna haga públicas estas situaciones. Ayuda a muchas mamás a no sentirse culpables por no cumplir con los estándares de belleza impuestos en la sociedad.