Danna Ponce habla del momento en el que sus tres hijos se han conocido

Natalia Sette 30 MAR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha hablado abiertamente sobre cómo ha ido el primer encuentro entre los tres hermanos

Danna Ponce da a luz a su tercera hija y comparte el vídeo del parto

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Danna Ponce está viviendo uno de los momentos más intensos y emotivos de su vida. Tras el nacimiento de su tercera hija, Kala, la influencer no solo ha compartido cómo fue el parto y el complicado episodio que vivió después , sino que ahora ha querido mostrar una de las escenas más especiales para ella: el momento en el que sus tres hijos se han conocido.

A través de sus redes sociales, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha publicado un carrusel de imágenes cargado de emoción en el que se puede ver a la recién nacida junto a sus hermanos, Mía y Máximo, así como junto a ella y a su pareja, Xavi Cortés . Unos primeros días en casa que, según ha explicado, están siendo tan caóticos como mágicos. “Estos días nuestra casa no tiene mucho sentido, ni normas, ni horarios, ni expectativas, ni rutinas. Solo mucho amor y ganas de adaptarnos juntos a la nueva realidad”, ha confesado.

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El momento en el que Mía, su hija mayor a la que tuvo con tan solo 21 años, ha conocido a su hermanita ha sido especialmente significativo para la influencer. Danna ha recordado con nostalgia y orgullo todo el camino recorrido juntas. “No sé en qué momento hemos pasado de la tercera foto en la que yo te tenía en brazos y estaba muerta de miedo por no saber convertirme en una buena mamá a verte coger por primera vez a tu hermana pequeña”, ha escrito emocionada.

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La creadora de contenido ha querido dejar claro el orgullo que siente por ambas y lo feliz que está por haber llegado al punto de su vida en el que se encuentra. “Estoy muy orgullosa de nosotras y de donde hemos llegado juntas. Ojalá encontréis la manera de siempre estar juntas, os amo tanto”, ha añadido. Criar a una niña siendo tan joven no fue fácil pero todo ha merecido la pena para ella.

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Por otro lado, también ha querido dedicar unas palabras a Máximo, su hijo de dos años. El pequeño parece haber asumido muy bien su nuevo papel de hermano mayor. “Mi perfecto terremoto, estoy tan orgullosa de ti”, ha escrito Danna junto a una imagen en la que se le ve acariciando a Kala mientras está en su regazo. “Podría estar llorando todo el día de felicidad”, ha confesado.

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Además, la influencer ha compartido una de las frases que más se repite en casa estos días y que resume perfectamente esta nueva etapa: “Mamá es mi bebé”. Con esto, Danna ha perdido el miedo que tenía al pensar que su pequeño se podía sentir desplazado cuando entrara Kala a sus vidas. Con esto, Danna Ponce solo puede estar feliz y más que preparada para ser mamá de tres niños.