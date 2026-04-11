Tachan a Danna Ponce de "cruel" por la broma que le ha hecho a su hijo de dos años

Natalia Sette 11 ABR 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' es duramente criticada por poner a su hijo Máxima en una situación "completamente innecesaria"

Danna Ponce relata el aterrador episodio que vivió después de dar a luz

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Danna Ponce vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de emocionar a sus seguidores contando lo bien que su hijo Máximo, de dos años, había encajado la llegada de su hermana Kala, la influencer ha compartido un vídeo que no ha sido recibido de la misma forma. Lo que para ella era una broma familiar, para muchos usuarios ha sido muy “cruel”.

En el vídeo, grabado en el salón de su casa, se puede ver a Danna junto a su pareja, Xavi, y su hija mayor , Mía, de 9 años. Los tres están jugando con normalidad hasta que, de repente, caen al suelo simulando un desmayo. “Nos desmayamos para ver cómo reacciona nuestro bebé de 2 años”, escribe la creadora de contenido en el propio video.

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La reacción de Máximo no tarda en llegar. El pequeño, visiblemente desconcertado, comienza a llamar a su familia: “¿Papá? ¿Mía?… Se han tumbado… ¿Mamá?”. Poco a poco, su actitud pasa de la curiosidad a la preocupación. Intenta moverles las piernas, se sube encima de ellos e insiste en despertarlos: “Papá, venga, despierta”. Un momento que ha generado una oleada de reacciones en redes.

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Finalmente, Mía y Danna no pueden aguantar más la risa y ponen fin a la escena. “No he podido aguantar más con el final…”, reconoce la influencer, mientras todos vuelven a la normalidad entre risas.

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El vídeo ha provocado un intenso debate en redes. Muchos usuarios han criticado duramente la broma, calificándola de innecesaria e incluso de “cruel”. “Si pasa algo grave alguna vez pensará que es una broma…”, comenta una seguidora. “El niño se ha llevado angustia, con eso no se juega”, añade otra. “¿Qué necesidad de hacérselo pasar mal?”, se preguntan.

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Ante la avalancha de críticas, Danna no ha tardado en responder. Lejos de mostrarse arrepentida, ha querido aclarar cómo vivió realmente la situación su hijo. “Uy, pero si no ha pasado ninguna angustia, de hecho se ha reído y ha durado 50 segundos. Si viésemos que lo pasaba mal hubiésemos parado”, asegura. Además, insiste en que el pequeño no interpretó la escena como algo grave: “Él pensaba que estábamos durmiendo, evidentemente no que nos pasaba algo malo”.

Mientras algunos seguidores defienden la naturalidad y el sentido del humor de la influencer, otros consideran que hay bromas que no deberían hacerse, independientemente de la intención.