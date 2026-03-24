Natalia Sette 24 MAR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' cuenta todos los detalles de su parto y se sincera sobre el complicado momento por el que pasó

Danna Ponce habla por primera vez del duelo que está viviendo por su hijo Máximo

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Danna Ponce ha emocionado a sus seguidores tras compartir uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su tercera hija , Kala. Sin embargo, más allá de la emoción del parto, la exconcursante de ‘Pesadillo en el paraíso’ ha querido contar con total sinceridad el aterrador episodio que vivió justo después de dar a luz.

Siendo como siempre muy transparente con su comunidad, la creadora de contenido ha publicado el vídeo del parto mostrando el momento exacto en el que su hija llegaba al mundo. Un instante cargado de emoción que, tal y como ella misma ha explicado, tuvo luces… pero también sombras. “El parto fue muy bonito, pero los momentos finales fueron demasiado largos”, ha comenzado relatando.

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Durante su embarazo, Danna ya había adelantado que no estaba siendo un proceso sencillo. “Yo tenía varios riesgos porque estaba muy flojita durante el embarazo”, ha confesado. Algo que no les pilla de sorpresa a sus seguidores porque ya había hablado de ello . “Me rompieron la bolsa para adelantarlo”, ha continuado contando. En un principio, parecía que estaba todo controlado.

Sin embargo, lo que ocurrió después del nacimiento de Kala fue completamente inesperado. “Justo después de salir Kala empecé a tener una hemorragia muy fuerte que nos dio un gran susto a todos”, ha relatado con sinceridad. Un momento complicado que, según ha contado, fue vivido con mucha tensión por parte del equipo médico y sus acompañantes.

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No obstante, ella lo vivió de una forma muy distinta al resto. “A todos, menos a mí porque por minutos solo sentía como si me estuviese durmiendo”, ha dicho, intentado explicar esa sensación de desconexión que tuvo en pleno episodio.

Afortunadamente, la rápida actuación del personal sanitario fue clave para que todo quedara en un susto. “Por suerte, actuaron muy rápido y gracias a eso, medicación para cortar la hemorragia y varias transfusiones, hoy estoy perfecta”, ha asegurado. Un final feliz que le ha hecho valorar aún más lo vivido. “Estoy más feliz y agradecida que nunca a la vida”, ha dicho sincera.

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Precisamente por la intensidad de ese momento, Danna decidió alejarse temporalmente de las redes sociales. “He tardado varios días en compartir este momento con vosotras, quería y necesitaba no tocar el móvil para centrarme en mi bebé y en ponerme fuerte de nuevo”, ha explicado.

Ya más recuperada, la influencer ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de su gran comunidad. “Tengo mucho que enseñaros de estos días, gracias por cada personita que al otro lado se ha acordado de nosotras”, ha escrito emocionada.

Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje importante sobre la donación de sangre, algo que en su caso ha sido fundamental. “A todos los que donáis sangre, gracias, hacéis algo muy necesario e importante”, ha terminado diciendo. Ahora, junto a Xavi Cortés, Danna no puede estar más feliz de tener a sus tres hijos en casa.