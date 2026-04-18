Antía Troncoso 18 ABR 2026 - 01:42h.

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Jessica Bueno ha respondido a Kiko Rivera en '¡De viernes!' La modelo y colaboradora de televisión se ha sentado esta noche en el plató para contestar a las polémicas declaraciones que dio su exmarido y padre de su primer hijo la semana pasada. "Me he callado muchas cosas. En el pasado no me defendí, eso se acabó", ha asegurado antes de hablar sobre su relación actual con el Dj, sobre el que sostiene que "desde hace un mes" que no ve a su hijo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué Kiko no está presente en la vida de su hijo mayor?

En su último 'Scoop', Kiko Rivera se mostraba implacable contra su exmujeres Irene Rosales y Jessica Bueno, después de que estas protagonizasen un especial encuentro en nuestro plató en el que Jessica le abrió a Irene las puertas de su casa para que visitase a su hijo Fran cuando quisiese sin necesidad de "un intermediario".

Estas palabras no sentaron nada bien al hijo de Isabel Pantoja que, tras asegurar que "ambas se la pelaban", sostenía que Irene Rosales no se ha preocupado por mantenerse en contacto con su hijo, Fran, desde que se divorciaron y, además, sentenciaba: "Con Jessica las pasé canutas". Ahora, ha llegado el turno de Jessica Bueno.

Jessica Bueno responde tajante a Kiko Rivera

Contundente, después de que Kiko Rivera sacase, en este mismo programa, cosas del pasado para hablar en su contra, Jessica Bueno ha decidido dar un paso al frente y contar la verdad sobre todo lo que vivió y vive con Kiko Rivera: "Son 13 años lidiando. No le he hecho nada". Además, sobre el por qué su relación con el Dj se ha vuelto a romper, Jessica ha declarado: "Estoy igual que vosotros, no entiendo nada. No le he recriminado ni exigido nada".

Del mismo modo, Jessica ha sostenido que "se ha sentido utilizada por Kiko", ya que esté contó en su 'Scoop' que iba a ir al cumpleaños de su hijo, Fran, antes incluso de decírselo a ella. "¿Lo hizo para limpiar su imagen?", le ha preguntado Bea Archinona, a lo que ella ha respondido: "No lo sé... Creo que es su estado de ánimo o está muy bien o muy mal. Yo he sido igual antes, durante y después".

También, la invitada de esta noche ha hablado sobre la relación actual de Kiko Rivera con su hijo, Fran, y el tiempo que este lleva sin tener contacto con él: "Entre unas cosas y otras lleva un mes sin verlo". Momento en el que ha recordado algo que sucedió recientemente: "Mi hijo tenía cita en el dentista, le dije si lo podía llevar él y me dijo que no podía porque era el día del padre".

Jessica Bueno sobre Kiko Rivera: "Tiene el ego altísimo"

En la entrevista, Jessica Bueno ha recordado su matrimonio y separación con Kiko Rivera, así como las durísimas declaraciones que este dio sobre su relación a lo largo de los años, asegurando que ella no pagaba nada: "No es verdad, en el tiempo que estuve con él trabajaba". Un mismo reproche económico que Kiko Rivera está haciendo actualmente a Irene Rosales y por lo que Jessica ha sentenciado:

"Creo que es el primero que se aprovecha de su apellido, el ego lo tiene altísimo, se siente el rey del mundo y se piensa que nosotras no valemos nada cuando él es el primero que se aprovecha, que habla de la situación y que cuenta todo".