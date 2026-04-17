Antía Troncoso 17 ABR 2026 - 23:50h.

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Ylenia Padilla ha vuelto a pisar un plató de televisión tras cinco años apartada de los focos, y lo ha hecho en '¡De viernes!'. Una esperadísima entrevista que ha tenido lugar tras el 'Scoop' que la que fuera concursante de 'GH DÚO' concedió para este mismo programa hace unas semanas. Sin filtros, la valenciana ha repasado su carrera televisiva y se ha sincerado sobre la decepción que sintió por Belén Esteban.

En su "vuelta total", Ylenia Padilla ha hablado claro con los colaboradores por los motivos por los que decidió desaparecer del ojo público durante una larga temporada, así como sobre la razón de su regreso. También, la famosa ha recordado su paso por 'GH VIP', donde forjó una fuerte amistad con Belén Esteban que terminó rompiéndose. ¿Qué fue lo que pasó?

Tal y como avanzaba en su 'Scoop', Ylenia considera que su amistad con Belén Esteban fue "más televisiva que otra cosa". Y es que, según la valenciana, fuera de la televisión quedaron muy pocas veces y en los cinco años que ha estado alejada de los focos, Belén no ha manifestado ningún tipo de interés por ella: "Se apagó el foco y se acabó la amistad".

Ylenia sobre Belén Esteban: "Ayer me llamó y no se lo cogí"

Esta noche, Ylenia Padilla ha vuelto a hablar sobre su amistad con Belén Esteban, desvelando el motivo por el que se sintió tan decepcionada con ella: "Estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida pública y no me defendió". Sobre si cree que tienen una conversación pendiente con ella, Ylenia ha contestado que "sí" y ha hecho una inesperada confesión:

"Ayer me llamó y no se lo cogí", ha desvelado. Asimismo, Ylenia Padilla ha explicado porque no contestó a la llamada: "Después de cinco años y tantas cosas que se han dicho de mí, no me ha llamado, entonces es un poco rarete que me llame ayer. No me niego a que un día, hablemos pero no era el momento".

La famosa ha contado además que en su momento se sintió desprotegida por Belén, motivo por el cuál hizo unas declaraciones públicas contra ella: "En mi peor momento me metió caña. Todo lo que dije fue una reacción". "Hicimos un vínculo real, per conforme pasaba el tiempo se fue apagando", ha sentenciado, antes de desvelar si piensa devolverle la llamada: "Ahora mismo no tengo ganas"