Antía Troncoso 18 ABR 2026 - 00:28h.

Compartir







Ylenia Padilla se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' después de cinco años desde su última aparición televisiva. Una noche muy especial y esperada en la que la valenciana, además de hablar sin filtros sobre los motivos por los que se alejó de los focos, ha vivido un reencuentro muy especial con un fantasma del pasado: María Jesús Ruiz.

Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz fueron compañeras de concurso durante 'GH DÚO'. Lo cierto es que entre ellas no hubo muy buena sintonía durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra y, en más de una ocasión, protagonizaron algún que otro enfrentamiento. Ahora, cinco años más tarde, se han vuelto a ver las caras para saldar sus cuentas pendientes.

Las palabras de agradecimiento de María Jesús a Ylenia

Tras recordar algunas de las broncas más fuertes que tuvieron entre ellas durante su paso por 'GH DÚO', María Jesús Ruiz ha tomado la palabra para hacer un especial agradecimiento a Ylenia Padilla, quien, pese a su enemistad en el concurso, fue un apoyo fundamental para ella en uno de los momento más tensos durante su estancia en el reality.

En concreto, un delicado episodio que vivió con su expareja, Julio, que terminó con la expulsión de este del concurso y en el que Ylenia Padilla, sin dudarlo dos veces, sacó la cara por ella. "Fue la primera compañera que llegó como una fiera y dio cuatro voces", ha contado María Jesús Ruiz.

Asimismo, la colaboradora añadía las siguientes palabras sobre Ylenia Padilla y la ejemplar actitud que adoptó en ese momento tan complicado para ella: "Le salió esa bondad que tiene dentro y se lo tengo que agradecer porque después de ella la secundaron los demás. Lo mismo que tiene mala boca, tiene buen corazón", ha sentenciado.