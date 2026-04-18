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Ylenia Padilla ha vuelto. La mítica televisiva reaparece en '¡De viernes!' tras cinco años de ausencia mediática. Sin apenas noticias de ella, la de Benidorm ha concedido una entrevista en directo en el programa de Telecinco donde ha hablado de todo y de todos.

Su paso por el 'reality' 'GH DÚO 2019' dejó una gran cantidad de momentazos que permanecen en el imaginario colectivo. Uno de ellos fue especial y sigue recordándose a día de hoy. "¡Los súper, los Pokémon, todo el mundo!", decía en un vídeo que se convirtió al momento en meme.

Carolina Sobe, la inventora de esos 'Pokémon'

Ahora, Padilla recuerda a qué se refería con esos Pokémon que mencionó de forma natural y sin esperar que se iba a hacer popular. "Era Carolina Sobe, que apodó así a los trabajadores, que a veces entraban rápida y fugazmente a hacer cosas. Entonces los llamábanos los Pokémon", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Eran cositas en clave nuestras", detalla en el programa de Telecinco.

Ylenia Padilla asegura que ella misma fue su "peor" enemigo en el programa. "Ahí también se está muy agobiado, cada uno es de su padre y su madre", dice.