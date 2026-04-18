Danna Ponce reflexiona sobre su recuperación postparto tres semanas después de dar a luz

Natalia Sette 18 ABR 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' se abre en canal para hablar de la recuperación de su cuerpo y cómo se siente al respecto

Danna Ponce relata el aterrador episodio que vivió después de dar a luz

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Hace casi un mes que Danna Ponce se convirtió en mamá por tercera vez. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ dio a luz a su pequeña Kala a finales de marzo y ha compartido cada parte del proceso. Ahora, la influencer ha querido abrirse en canal para reflexionar sobre su recuperación postparto y el estado de su cuerpo.

Tras hablar abiertamente del problema que está teniendo con su recién nacida , Danna se ha sincerado sobre uno de los temas más delicados de la maternidad: el postparto. Una de las cosas que más afecta a las mujeres que se convierten en mamás es la recuperación de su cuerpo cuando la barriga de embarazada desaparece.

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La influencer se ha atrevido a subir un video donde muestra el estado real de su cuerpo, y aunque finalmente lo ha publicado, las dudas se apoderaron de ella al principio. “Está mañana he grabado un vídeo de cómo está mi cuerpo ahora mismo, real, sin poses ni ángulos favorecedores”, contaba la youtuber en un comunicado subido a sus ‘stories’.

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Danna desvelaba también en el ‘storie’ que antes de dar a luz, hizo un trabajo interno para conseguir que su estado físico no le afectara a su estado mental. “Hace unos meses hice un trabajo interior de dejar de validarme en el físico, y deconstruir muchas ideas que nos impone el mundo, las redes, etc”, explicó con honestidad.

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El objetivo de este trabajo interno era poder mostrar su cuerpo tal y como está ahora mismo, tres semanas después de la llegada de Kala al mundo. “Este postparto lo estoy viviendo con una paz y una aceptación hacia mi cuerpo increíble, me siento orgullosa”, reconocía ante su comunidad. Sin embargo, no todo fue tan fácil como esperaba.

“Editando he empezado a ser consciente de todos esos defectos que en el vídeo son muy evidentes, creo que es lo típico que se comparte comentando "madre mía con el cuerpo que tenía y mira ... ""eso pasa por comer mal en el embarazo"", continuó escribiendo Danna, poniendo ejemplos de los comentarios que cree que recibiría si publica su estado actual.

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La influencer insiste en que no tiene nada que ver con su autoestima, pues ama su cuerpo en el estado en el que esté. Tiene más que ver con las exigencias externas que existen y la presión de estar expuesta al público constantemente. “Y de verdad, yo amo y respeto mi cuerpo pero siento que ha vuelto una moda de "cuanto más delgada, más vales" que me horroriza”, terminaba diciendo.

A pesar de todos estos miedos, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ se atrevió a publicar el video. Pues tras subir la reflexión, muchas mamás le escribieron para contarle que estaban en la misma situación, y Danna entendió lo importante que era darle visibilidad. Los comentarios se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo y agradecimiento por mostrar la realidad de la maternidad.