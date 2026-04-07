Natalia Sette 07 ABR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' habla sobre la preocupación que siente por su bebé Kala, de apenas dos semanas de vida

Danna Ponce relata el aterrador episodio que vivió después de dar a luz

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Danna Ponce ha vuelto a sincerarse sobre el lado más complicado de la maternidad. La exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha compartido una de las situaciones más difíciles a las que se está enfrentando en estos primeros días desde el nacimiento de su tercera hija. Tras hablar de cómo se ha tomado Máxima la llegada de la bebé , la influencer desvela el problema que tiene Kala.

Después de vivir un momento muy emotivo al ver el primer encuentro de sus tres hijos, la realidad del día a día ha traído consigo nuevas preocupaciones. Aunque la llegada de Kala ha sido muy especial, no todo está siendo fácil. “Creo que esta niña ha llegado a nuestra vida a enseñarnos la calma”, ha escrito Danna sobre un video publicado en sus ‘stories’ donde se ve a Xavi Cortés intentando darle el biberón a la bebé, que apenas abre la boca.

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Danna no ha dudado en mostrar cómo están siendo estos días en casa, tanto la parte buena como la negativa. Aunque Kala es muy tranquila, el tema de la alimentación le está costando mucho. “Cada bibe de 60 ml (dos tragos) dura una hora o más”, ha explicado algo frustrada la influencer.

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“Si me veis ausente lo siento, nos pasamos el día intentando dar biberones”, ha añadido intentando quitarle hierro al asunto. Una situación que está marcando completamente su rutina diaria. Además, las noches tampoco están siendo sencillas. “Así está siendo nuestra rutina de noche con nuestro bebé”, ha contado. Danna ha explicado que Kala tiene dificultades para comer y que esto está afectando a su peso.

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“A Kala le cuesta muchísimo comer y en las revisiones no está cogiendo nada de peso”, ha contado en un ‘reel’ donde enseña su complicada rutina de noche. Por recomendación del pediatra, han tenido que tomar medidas urgentes. “Nos dijo que cada 2 horas teníamos que despertarla para comer”, ha explicado. Esto ha provocado que el descanso sea prácticamente inexistente.

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En medio de esta preocupación constante, Danna ha buscado soluciones. “La desesperación me ha llevado a estas horas a la farmacia a por estos biberones”, ha contado. La influencer ha mostrado unos biberones “anti-colic”. Este tipo de biberones están diseñados para reducir la entrada de aire durante la toma, lo que ayuda a evitar cólicos y facilita la alimentación en bebés que tienen dificultades para succionar.

“He estado leyéndoos y me los habéis recomendado mucho”, ha confesado con total sinceridad. Danna confía en que puedan mejorar la situación, pues necesita que su hija empiece a comer bien. “Mía y Máximo comían genial así que soy primeriza en esto”, ha desvelado. A pesar de su experiencia como madre, esta situación es completamente nueva para ella.

“Es una preocupación todo el rato cuando ves que no come y no engorda”, ha añadido. La influencer no ha ocultado la angustia que siente. A todo esto se suma el cuidado de sus otros dos hijos, Máximo, de dos años, y Mía, de nueve. Una situación que hace que el cansancio sea aún mayor.

Aun así, Danna Ponce sigue compartiendo su experiencia con total transparencia, mostrando la cara menos idealizada de la maternidad y apoyándose en su comunidad en uno de los momentos más delicados.