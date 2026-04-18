Natalia Sette 18 ABR 2026 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores el motivo por el que le han dado un premio internacional

Naomi Asensi enseña por primera vez cómo van las obras de su nuevo piso en Madrid

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Naomi Asensi ha vivido una experiencia completamente inesperada durante su viaje a China, tras abrirse un canal sobre su infancia . La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su carrera como creadora de contenido: recibir un premio internacional en una gala organizada por AliExpress.

La ganadora de ‘GH DÚO’ documentó toda la jornada a través de sus redes sociales, donde se mostró ilusionada desde primera hora. “Me acaban de dar un premio en China”, adelantaba emocionada antes de enseñar cómo había vivido este día tan señalado. “Hoy es el gran día, es la gala de Aliexpress”, explicaba mientras se preparaba para acudir al evento.

Como suele ocurrir en este tipo de celebraciones, el protocolo marcaba también un código de vestimenta concreto. “El dress code es colores claritos, me parece el momento ideal para ponerme el traje blanco”, comentó. La elección no fue casual, ya que esa prenda tenía un significado especial para ella.

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Y es que la influencer recordó una historia muy conocida por sus seguidores más fieles. “Si lleváis aquí mucho tiempo sabréis la historia de este traje”, dijo entre risas. Se trata del conjunto blanco que tenía pensado lucir en la final de GH DÚO, aunque finalmente en aquella ocasión optó por un vestido. Ahora, tiempo después, por fin ha encontrado el momento perfecto para llevarlo.

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Una vez en el recinto, Naomi mostró algunos detalles del evento. “Nada más llegar pasamos por el photocall y nos echamos unas fotitos”, contó mientras enseñaba su paso por la alfombra. Después, los invitados recorrieron una zona de exposición con distintas firmas y productos. “Después nos fuimos a ver todas las marcas que estaban expuestas”, añadió.

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Uno de los momentos más divertidos del día llegó cuando la influencer compartió una escena bailando junto a un robot, desatando las risas entre sus seguidores. En el video se ve como el robot sigue los pasos que marca Naomi, creando una divertida coreografía.

Más tarde llegó el momento central de la noche. “Y ya pasamos a la gala que fue en chino pero nos dejaron un auricular para entenderlo todo”, relató. Gracias a ese sistema de traducción, pudieron seguir cada detalle de la ceremonia.

Sin embargo, lo más impactante estaba por llegar. “Y de repente nos llaman al escenario y es que nos dieron el premio a los mejores creadores de contenido del año de la marca”, anunció todavía sorprendida. Naomi no ocultó su incredulidad por haber sido seleccionada entre tantos perfiles.

“Me parece muy fuerte que nos hayan elegido a nosotros cuatro de cientos de personas que hacen campañas con la marca”, reconoció emocionada. Para cerrar, quiso agradecer el reconocimiento con un sencillo mensaje: “Mil gracias”. Con este premio internacional, Naomi Asensi suma un nuevo logro profesional y se muestra orgullosa de haberlo conseguido.