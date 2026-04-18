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Sandra Barrios

Sandra Barrios desvela la afección que padece y pide ayuda: “Casi nadie lo sabe”

Sandra habla del problema que sufre y pide ayuda Yo puedo by Sandra Barrios Temporada 1 Top Videos 4
Momentazo de 'Yo puedo': Sandra Barrios desvela la afección que padece y pide ayuda. mtmad
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Sandra Barrios ha contado muchos aspectos desconocidos sobre ella y se ha sincerado por completo sobre un tema que quiere solucionar. Después de hablar su reconciliación sentimental con Juanpi, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la afección que parece. La influencer explica todos los detalles al respecto y pide ayuda para poder solventar esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Casi nadie lo sabe, tengo un problemilla”, comienza anunciando la creadora de contenido. Aunque ahora se lo toma a risa, la influencer está dispuesta a acabar, de una vez por todas, con esto que le ocurre: “Por favor, ayudadme”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha protagonizado un cara a cara con Mara, explica cómo ha convivido con ello: “Mis amigas se ríen de mí”.

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En su estreno en mtmad, Sandra Barrios ha querido que todos sus seguidores la conozcan a fondo y, por ello, ha decidido abrirse en canal como nunca. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta 10 curiosidades sobre ella. La creadora de contenido no se calla nada y habla de su nivel de estudios, su nombre real o, incluso, su relación con su familia.

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Durante las últimas semanas, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Sandra Barrios y Juanpi se estén dando una nueva oportunidad debido al contenido que están subiendo juntos a sus redes sociales. La influencer ha dado un paso al frente para contar toda la verdad sobre su relación y confiesa sus sentimientos reales por el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela si se siguen atrayendo y aclara todo lo que ha sucedido en sus encuentros.

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