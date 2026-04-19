Amor Romeira responde a Ylenia Padilla tras sus duras palabras sobre ella: "No voy a caer tan bajo como tú"

Fiesta 19 ABR 2026 - 20:39h.

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Ylenia Padilla regresaba este viernes a la televisión y lo hacía en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. La de Benidorm respondía a las preguntas de los colaboradores de '¡De viernes!' y repasaba algunos de los momentos más complicados de su historia en el mundo de la televisión.

Unas polémicas declaraciones sobre el colectivo trans provocaban que Ylenia se convirtiera en el foco de las críticas y los ataques en las redes sociales, un acoso que denunció públicamente y que se prolongó durante más de tres meses:

"Hubo tres meses de acoso y linchamiento, tres meses de amenazas de muerte, de insultos y de ataques tanto a mí como a mi familia. Amor 'Roñeira' fue una de las personas que, pese a que veía el linchamiento que yo recibía, lo que hizo fue subirse al carro. Para ser tan hermana mía lo que hizo fue venderme igual que hizo con muchos otros personajes públicos".

La carta de Amor Romeira a Ylenia Padilla

Por alusiones, Amor Romeira ha reaccionado a las declaraciones de Ylenia. La canaria le ha reconocido a Emma García que no vio en directo la entrevista de Ylenia, pero que han sido muchas las personas que le han hecho llegar las palabras de la que fuera su amiga. Amor aprovechaba su vuelo en avión desde Canarias a Madrid para escribir una carta a Ylenia en la que expresar todo lo que piensa y siente:

"Es agotador ver cómo la persona a la que se le fue la pinza, la que insultaba y hacía directos en sus redes donde soltaba barbaridades, termina colocándose el traje de víctima como si nada hubiera pasado. Es frustrante cuando alguien se equivoca, la caga y en lugar de asumir responsabilidades decide manipular la historia. Ya no existen los insultos y las mentiras ni el daño causado, solo existe su versión. Ella dice que todo lo hace porque fue atacada, pero eso es mentira, defenderse no es lo mismo que humillar, tener una opinión no es lo mismo que justificar la transfobia...".

Amor ha dado su versión de los hechos y le ha contado a sus compañeros que, en su opinión, Ylenia estaba totalmente fuera de la realidad:

"Ella estaba totalmente desubicada porque yo solo quería ayudarla, pero al final salí escaldada porque me dijo barbaridades gordísimas. Yo no voy a caer tan bajo y no la voy a insultar, yo también llegué a este mundo y me convertí en un fenómeno televisivo y empecé a salir con 18 años, pero ahí está la clave, en saber dejarse ayudar cuando es necesario. Yo me alegro de que hayas vuelto, me alegro de que estés otra vez aquí porque nunca tenías que haberte ido, pero un 'lo siento, me equivoqué' habría estado bien, Ylenia".