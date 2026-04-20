Rocío Molina 20 ABR 2026 - 11:03h.

La tonadillera y su sobrina han lamentado la muerte de Víctor Eloy López, director de orquesta, encargado de su 'Gira 50 Aniversario'

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Anabel e Isabel Pantoja están completamente desoladas tras conocer la pérdida de una persona muy querida. La muerte de Víctor Eloy López ha sido un gran mazazo para la tonadillera y su sobrina. El director de orquesta malagueño fue el encargado de dirigir su 'Gira 50 Aniversario' y su pérdida deja un vacío enorme en el mundo de la música y a quienes trabajaron con él durante años.

El director de orquesta fallecía a los 43 años tras una dura lucha contra el cáncer que padecía desde hacía un año ha sido. Una noticia que ha dejado tanto a Isabel Pantoja como a la exconcursante de 'Supervivientes' totalmente destrozadas por haber tratado y trabajado tan cercanamente con Víctor Eloy López.

A través de sus redes sociales, Anabel Pantoja ha reaccionado públicamente a este mazazo tan difícil de encajar. Con un mensaje cargado de impotencia, la influencer ha destacado no solo el talento del director, sino su calidad humana.

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"Maestro, jamás olvidaré tu profesionalidad, educación, y arte. Fue un placer trabajar a tu lado. Injusta tu marcha", ha escrito, junto a un icono de un corazón roto, muy afectada por la pronta partida de Víctor Eloy López

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También ha sido muy emotiva la despedida que le ha querido hacer Isabel Pantoja, rindiendo su particular homenaje. El que fuera su compañero en los escenarios en un momento tan importante como fue la gira de su 50 aniversario, le ha recordado la tonadillera como una "persona extraordinaria" y un "ser muy querido".

Sus palabras reflejan la profunda pena que le da esta despedida al haber perdido a un pilar clave en sus giras y en su día a día. "Siento profundamente la gran pérdida de una persona tan extraordinaria: un gran músico, un gran profesional y, sobre todo, un ser muy querido. Queridísimo Víctor, que en Gloria estés", ha escrito en este adiós tan emotivo junto a un vídeo que compartieron.

Con esta dura pérdida, Isabel Pantoja y también Anabel que estuvo en el día a día de su tía, lamentan la partida tan temprana e "injusta" de este profesional, pero también al amigo que les dejó huella y que hizo tanto para que aquella gira fuera un éxito y la artista recuerde ahora que pronto volverá a pisar los escenarios.